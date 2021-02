La senadora andalucista defiende el mantenimiento del empleo en Carboneras

martes 09 de febrero de 2021 , 12:38h

La senadora andalucista Pilar González, apoyó en la Cámara Alta la moción del PP sobre la situación de la central térmica de Endesa en Carboneras, argumentado que su grupo iba a presentar una similar y para la que pedía por adelantado, que también hubiese el mismo respaldo.

González comenzó diciendo que “en Andalucía los dioses de la naturaleza han sido benévolos. El sol y el viento lo tenemos a raudales, lo que no tenemos son las instalaciones necesarias, ni los acumuladores para que las energías renovables sean uno de los vectores de futuro que necesitamos en Andalucía para una transformación estructural de nuestro modelo económico, para una recuperación económica, y para el bienestar social de las andaluzas y de los andaluces que es lo que más nos preocupa”.

Recordó la senadora que “en las comarcas orientales de Almería se concentran algunos de los problemas más importantes medioambientales del conjunto de Andalucía, como el Hotel Algarrobico, en un espacio protegido y con una historia judicial larga y muy complicada tras de si, la contaminación derivada del accidente nuclear en la playa de Palomares, en la que recordarán señorías que el señor Fraga después se baño para hacer una foto, pero no era la playa de Palomares dónde se la hizo, fue a otro sitio porque Palomares todavía, a día de hoy tiene contaminación radiactiva”.

González detalló que en diciembre del 2019 Endesa anuncio el cierre de la central térmica de Carboneras junto con la de As Pontes, previsto para el 30 de junio de este año, “lo que supone básicamente la pérdida en torno a 400 empleos, 150 de ellos son empleos directos y yo quería poner el foco especialmente en esos empleos en esa pérdida de riqueza y de trabajo en Andalucía”. La decisión el cierre “conlleva un compromiso para el mantenimiento del empleo por parte de la empresa, sin embargo Endesa solo ha comunicado la intención de recolocar a menos de 100 trabajadores, no ofreciendo ninguna alternativa a la industria auxiliar” por lo que “esto genera alarma social”. Ahí es donde indicó que “la moción del Partido Popular que estamos debatiendo hoy está bien probablemente, pero me parece insuficiente, de hecho mi propio grupo ha registrado otra moción sobre un tema muy parecido y vamos por el mismo asunto, a la central de Carboneras, con una visión más centrada sobre todo en el empleo y en no perder o en garantizar que la transición ecológica sea también, efectivamente, una transición justa, que no deje a ninguna persona trabajadora atrás, y cuando llegue esa moción confiamos obtener un apoyo similar al que nosotros queremos prestar hoy”.