El PP instará al Gobierno en el Senado a pagar su parte de la ampliación del Museo Pérez Siquier

domingo 25 de abril de 2021 , 13:17h

Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez piden celeridad al Ejecutivo y recuerdan que tanto la Diputación como la Fundación Ibáñez-Cosentino han cumplido su parte



Los senadores del Partido Popular de Almería Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez han visitado esta semana la localidad de Olula del Río para conocer de primera mano las obras de ampliación del Museo Pérez Siquier que van a suponer un “revulsivo muy importante” para la Ciudad de la Cultura.



Hernando y Rodríguez-Comendador se han comprometido con el alcalde, Antonio Martínez Pascual y los concejales del equipo de gobierno a instar al Gobierno de España en el Senado a que cumpla con la parte que le corresponde en esta ampliación, ya que hasta el momento la única ayuda que el municipio ha recibido ha sido la de la Diputación Provincial de Almería y la Fundación Ibáñez-Cosentino.



Según explican el proyecto de ampliación tiene un coste final de 800.000 euros y lo que preocupa al alcalde de la localidad y también al PP de Almería es que en los presupuestos para 2021 el Gobierno de Sánchez no ha incluido ninguna partida destinada a este importante anillo museístico ubicado en el corazón del Almanzora.



En este sentido recuerdan también que el Gobierno del Partido Popular presupuestó en 2018 una partida de 200.000 euros para dicha ampliación, un dinero que de no ser por la moción de cesura que se produjo meses después y por el cambio de Gobierno, se habría invertido hace tiempo. Sin embargo, Olula del Río y sus vecinos han podido comprobar una vez más que “Pedro Sánchez no cree en este importante proyecto cultural tan beneficioso para la localidad y para la comarca en general”.



Por su parte, el alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual, y el presidente de la Mancomunidad del Almanzora, Antonio Ramón Salas, han agradecido a los senadores del PP su compromiso con la Ciudad de la Cultura y esperan que tras la batería de preguntas que ya han presentado en el Congreso los diputados nacionales Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí, y las preguntas que se van a registrar en el Senado, el Gobierno dé una explicación a esta “sinrazón” que se está produciendo y que frena el avance de toda una comarca.



“El Almanzora es una comarca hecha a sí misma por hombres y mujeres que con su sudor han levantado sus municipios y sus familias. Nuestro museo es el proyecto cultural más importante para esta comarca y no vamos a cejar en el empeño de consolidarlo. La Ciudad de la Cultura de Olula del Río supone riqueza para esta tierra y por ello esperamos que el Gobierno de Sánchez reconozca de una vez su importancia y cumpla con una comarca que va camino de convertirse en referente cultural nacional gracias al apoyo de la Diputación de Almería y de la Fundación Ibáñez-Cosentino”, concluye el Antonio Martínez.