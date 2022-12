Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería La Sociedad para el Estudio del Andaluz homenajea a escritores almerienses martes 06 de diciembre de 2022 , 18:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se reunirán el viernes y sábado en Almería para su undécimo congreso La Sociedad para el Estudio del Andaluz (ZEA) realizará en Almería la undecima Hunta d' ehkritorê en andalú, en la que homenajearán a autores de la provincia que lo han utilizado en sus obras. El encuentro, al que se puede acudir mediante inscripción para poder participar en todas las actividades y obtener el certificado de asistencia, o de modo gratuito como oyente, se realizará entre los días 9 y 10 de diciembre en el Centro Andaluz del Pueblo Javier Verdejo, y contempla un repaso a almerienses como José María Álvarez de Sotomayor, Enrique Sierra Valenzuela, El Ciego de la Garrucha, y José de Burgos Tamarit, a cargo de Francisco García Duarte, escritor e investigador, expresidente de ZEA. La charla inaugural la ofrecera otro almeriense, el director de noticiasdealmeria.com, Rafael M. Martos, bajo el título "El andaluz: Reflexión personal, experiecia profesional y utilidad social", y se entregará un reconocimiento a la Fundación Ibn Tufayl, en la persona del doctor Jorge Lirola, así como al CAP Javier Verdejo, y a diversos establecimientos rotulados en andaluz. A lo largo de las jornadas se abordarán aspectos relacionados con la transcripción del andaluz, desde las nuevas aportaciones gramaticales y últimos ensayos al respecto, a la presentación de al web de las Normah Ortográfikah pa la Trahkrizión del Andalú (NOTA). También presentará su último libro el secretario de ZEA, Huan Porrah, antropólogo y profesor de la Universidad Pablo de Olavide, que tambien realizó la traducción al andaluz de El Principito. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 5 ( 1 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

