¿Qué hacer en Barcelona estas navidades? Ismael Martos Martínez Más artículos de este autor Por Escucha la noticia Aparte de lo enriquecedor que puede ser visitar los espectaculares monumentos y atracciones turísticas que hay en Barcelona, los circos y espectáculos de magia que mostraremos a continuación darán momentos de entretenimiento que harán que esta época del año sea recordada con mucho cariño. Dos circos y un show de magia van a hacer las delicias de los más pequeños de la casa, y tanto ellos como sus familiares quedarán tan contentos con ellos que querrán volver a verlos lo antes posible. Circo Universal Recién llegado de una gira por todas las capitales europeas en la que ha triunfado con sus espectáculos en Bélgica, Holanda, Alemania, Francia y un largo etcétera, vuelve a España el Circo Universal. Este mítico circo fue fundado en 1925 por la Familia Burkhart, y en 1985 ya había presentado sus funciones por todas las ciudades de España, en una gira de 22 años. Como en cada una de sus giras, la magia y la ilusión no pueden faltar. Unos increíbles payasos y acróbatas se encargarán de hacer vivir al público una experiencia inolvidable. Algo que hace especial a este circo es que no usan animales en ninguno de sus números, ya que se han sustituido por hologramas gigantes, lo cual supone un gran avance para el mundo del espectáculo. Existen las entradas VIP, central y lateral, y los tres tipos tienen precios diferentes. Los jueves (no festivo) hay un precio único de 7'5€ para adultos o niños, y los viernes hay un 2x1 en entradas de adulto y domingo a las 12:00h (entrada de niño por 5€ más al comprar una de adulto). Puedes ver los precios entrando en este enlace. Viva el circo Los adultos seguro que tienen un bonito recuerdo de Fofito, miembro del grupo de Los Payasos de la Tele. Ahora van a tener la oportunidad de revivir su infancia viéndolo con sus hijos en vivo y en directo, porque va a ir a Barcelona a hacer lo que mejor se le da: hacer reír. En este espectáculo podrás cantar, reír, jugar y dejarte sorprender por grandes artistas internacionales y de prestigio en el mundo del circo clásico y tradicional: trapecistas, acróbatas y hasta... ¡los increíbles hombres de oro! Junto a Fofito estará Mónica Aragón con la intención de refrescarnos la memoria con esas canciones que tanto conocemos y que han ido marcando generación tras generación. Hay que cantar todas y cada una de ellas para que no se sientan sólos y el circo se convierta en un pequeño concierto. El precio de las entradas va desde los 5€ hasta los 15€, y hay una amplia variedad de zonas que se pueden elegir para sentarse. Todos los jueves (excepto 12 y 19 de enero) hay un 30% de descuento, y en el resto de las funciones podrás conseguir tus entradas con hasta un 20% de descuento si pinchas aquí. Nada es Imposible – El Mago Pop Es raro que hoy en día alguien no conozca al Mago Pop, pues es un gran ilusionista y uno de los magos más reconocidos de nuestro país. En su nuevo espectáculo Nada es imposible vuelve a demostrar que su reputación es bien merecida y que el arte de la magia puede ser exhibido tanto en los teatros como en televisión. En esta ocasión, magia y humor se fusionan para hacernos pasar una velada de lo más original. Con el único objetivo de sorprender al público, este experto en magia ha preparado entre un gran secretismo unos de sus shows más creativos hasta el momento, en el que no dudará en hacer uso de la innovación y la fantasía. Es de admirar la historia del protagonista de este espectáculo. De la pequeña pantalla pasó al teatro y se convirtió en el mago más taquillero de toda Europa y en Premio Nacional de Magia. El espectáculo Nada es Imposible se representa en el Teatre Victoria de Barcelona. El recinto está muy bien comunicado gracias a las paradas de metro y autobús y es fácil acceder a él. La dirección exacta es Avinguda del Paral·lel, 67, 08004 Barcelona. Pincha aquí para conocer más infomación.