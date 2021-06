Economía La startup Foodtic comercializará su software de gestión para establecimientos hosteleros en el mercado americano martes 15 de junio de 2021 , 15:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La empresa está siendo acelerada en El Cable, el espacio de Andalucía Open Future en Almería impulsado por la Consejería de Transformación Económica, Telefónica y el Ayuntamiento de Almería. La empresa almeriense Foodtic, acelerada en el programa de emprendimiento tecnológico Andalucía Open Future, comercializará su software de gestión para establecimientos hosteleros en el mercado americano, gracias a su acuerdo de colaboración con la empresa malagueña Beds2B, impulsora del único programa de fidelización del mundo especializado en el sector hotelero. La aplicación de Foodtic cuenta con un software de gestión (TPV) y aplicación de carta digital interactiva integrada, con la que el cliente puede pedir con su propio móvil desde

la mesa. Esto se traduce en una mejora considerable del tiempo de servicio y de la experiencia, así como de la rentabilidad y de la seguridad del establecimiento, atendiendo a la necesidad de adaptarse a las nuevas medidas por COVID-19. “Una aplicación atractiva, divertida y con poder de venta por sí sola que aporta una experiencia inédita, al sentirse el comensal implicado por completo como integrante de nuestro servicio. Foodtic sirve de inicio y como guía de la transformación digital del establecimiento”, apunta Lázaro Cáceres, promotor y director general de Foodtic. Por su parte, la empresa malagueña Beds2B, dispone de una plataforma llamada Beds2BRewards, el único programa de fidelización del mundo especializado en el sector hotelero, una herramienta clave para potenciar y reforzar el canal de comunicación con clientes y aumentar las ventas mediante incentivos económicos. El pasado mes de abril el espacio de aceleración El Cable de Almería acogió el encuentro del equipo de Foodtic con Beds2B, experimentados en el sector hotelero

hispanoamericano, con presencia y oficinas en España, México y Miami. Fruto de dicha reunión y dada la gran escalabilidad y adaptabilidad de ambos sistemas de software, se ha formalizado el actual acuerdo entre ambas compañías para comercializar el programa de TPV & Carta Interactiva de Foodtic en el mercado caribeño y países latinoamericanos cuya lengua oficial es el español, el portugués o el inglés americano



Andalucía Open Future, la iniciativa impulsada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y Telefónica, trabaja desde 2014 en

la aceleración de empresas tecnológicas en los cuatro espacios que tiene en la región: El Cable (Almería), El Cubo (Sevilla), La Farola (Málaga) y El Patio (Córdoba). En estos años ya han sido más de 200 las empresas aceleradas. El programa cuenta con el apoyo del ayuntamiento de Almería para la gestión y dinamización del espacio El Cable.

