Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La Subdelegación de Defensa en Almería cumple 27 años jueves 27 de octubre de 2022 , 15:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ha asistido la ganadora del Premio del IX Concurso literario "Carta a una militar español" El acto conmemorativo del XXVII Aniversario de la creación de la Subdelegación de Defensa en Almería ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín Moya, junto al delegado de Desarrollo Educativo, Francisco Alonso, la delegada de Justicia, Carmen Navarro, y la delegada de Fomento, Carmen Belén López.

Martín ha felicitado al coronel subdelegado de Defensa, Francisco Javier Frías, por esta conmemoración, y ha querido especialmente reconocer a la ganadora del Premio del IX Concurso literario "Carta a una militar español", Ana Segura Rueda, del Colegio Compañía de Almería. La joven estudiante ha leído su carta durante la celebración del acto celebrado en el Patio de los Naranjos de la Subdelegación de Defensa en la capital. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.