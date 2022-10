Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Almería acoge este fin de semana la celebración del I Open de Pickleball jueves 27 de octubre de 2022 , 15:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El club deportivo Pickleball de Almería es la primera entidad de esta disciplina en la capital y el torneo tendrá un partido inclusivo Almería vive un Puente de Todos los Santos cargado de actividades, entre las que se encuentran los eventos deportivos. Es el caso de la primera edición del Open de Pickleball que se celebrará en la capital bajo el respaldo del Patronato Municipal de Deportes y que se trata de uno de los más esperados entre los aficionados a esta disciplina. La disciplina está respaldada en la ciudad por el club deportivo bajo el nombre CD Pickleball Almería y está presidido por Adrián Paterna. En el caso de este evento, se celebrará durante los días 28, 29 y 30 de octubre en la modalidad individual y dobles, enmarcado en el Circuito Internacional de España. Entre los participantes, asistirán tanto en el género masculino, femenino como mixto en la Universidad de Almería, donde se celebrará el primer evento del deporte. El viernes se hará un torneo inclusivo con carácter gratuito, el sábado por la mañana se disputarán los partidos individuales y por la tarde, los dobles masculinos y femeninos. Mientras que, para el domingo, se harán dobles mixtos. El pickleball es un deporte que proviene desde Estados Unidos y se trata de una original mezcla entre tenis, pádel, bádminton o las palas en la playa. Esta modalidad deportiva se ha implantado recientemente en España y no ha parado de sumar aficionados. Se trata de un deporte apto para todas las edades, sencillo y muy divertido desde la primera vez que se practica, son algunas de las razones por las que el pickleball está creciendo a una velocidad de vértigo en cada rincón de España. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

