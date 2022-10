Es una información de noticiasdealmeria.com Deportes La Subdelegación del Gobierno acoge la reunión de seguridad de “La Desértica” jueves 06 de octubre de 2022 , 23:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La sede de la Subdelegación del Gobierno ha acogido esta mañana un encuentro multidisciplinar para coordinar las posibles situaciones de emergencia. noticiasdealmeria.com El Subdelegado del Gobierno, José María Martin, ha presidido la reunión técnica de la IV edición de La Desértica, que tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre. En su intervención ha destacado “ la colaboración que se viene prestando desde la Subdelegación a esta prueba deportiva organizada por la Brigada de la Legión “Rey Alfonso XIII” y muy específicamente en materia de seguridad y emergencias”. Asimismo ha expresado su agradecimiento a todos los asistentes. La prueba discurrirá por los municipios de Almería, Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Gádor, Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Enix, Félix, Vícar y Roquetas de Mar. En el encuentro, celebrado en la Subdelegación del Gobierno, se ha trabajado sobre el despliegue del los dispositivos de seguridad de las distintas administraciones públicas, Estatal, Autonómica y Local, que se van a establecer a lo largo del circuito, además de las zonas de entrega de dorsales, salida y meta. Además del Subdelegado del Gobierno, a la reunión técnica ha asistido el Coronel Jefe del 3º tercio de la Brigada de la Legión, Enrique Gomáriz Devesa, el Secretario General de la Subdelegación, Juan Ramón Fernández, y el Capitán Carlos Nogueira, Director Técnico de la carrera, así como los responsables de los servicios sanitarios y de seguridad y un representante de la sección de la policía militar. Asimismo, han estado presentes responsables de la Comandancia de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, 112, 061, Policías Locales, Servicios de Protección Civil y representantes de los municipios por los que discurre la prueba, así como representantes de la Diputación Provincial. Más de 1.100 personas participan en todo el dispositivo de seguridad. La reunión ha servido para establecer los dispositivos de seguridad y emergencia que minimicen los riesgos que puedan surgir durante la prueba, delimitando que puntos de cierta peligrosidad que pueden afectar a su normal desarrollo, garantizando el control del tráfico y la seguridad de los participantes, disponer de los medios humanos y materiales para la atención de las emergencias, así como coordinar con los medios de seguridad los mecanismos de activación de cualquier emergencia. Igualmente, se han previsto las medidas para la activación de rescate en el supuesto de accidente de algún corredor, o la modificación del itinerario por causa de fuerza mayor. La carrera, de gran exigencia técnica, contara con 6.500 participantes. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.