Es una información de noticiasdealmeria.com OTRAS NOTICIAS 3 consejos para elegir la mejor flor de CBD Escucha la noticia Una de las formas preferidas por muchas personas de consumir CBD, es mediante las flores de marihuana. Hoy en día, es bastante amplia la variedad de cogollos que se pueden encontrar en el mercado, por lo que es muy útil seguir estos tres consejos para elegir la mejor flor de CBD. En la actualidad, en el mercado hay una amplia variedad de flores de CBD, con las que se pueden experimentar diferentes sensaciones, sin que esto implique tener un colocón. Un ejemplo de ello, son las flores del ‘full pack’ de xuxes CBD, el cual contiene siete bolsas con flores de diferentes propiedades organolépticas, tales como los siguientes: Apple Jack.

Strawberry.

Watermelon.

Cookies.

Gelato.

Lemon.

Amnesia. Todas estas se caracterizan por gozar de unas tonalidades verdes que simplemente son un espectáculo a la vista, y que dejan en evidencia la calidad y frescura de las mismas. Asimismo, destacan por los increíbles aromas que desprenden, los cuales son tan frescos que hacen recordar a ciertas frutas tropicales, a las que deben sus nombres. De igual manera, es importante resaltar que todos los productos de esta marca cumplen con los estándares establecidos para la venta y consumo legal de la marihuana, por lo que se tiene la garantía de disfrutar de las flores con una concentración de THC menor al 0,2%, y así no preocuparse por sufrir efectos psicoactivos. Pero comprar en las mejores tiendas y de las marcas más prestigiosas, a veces no es suficiente, puesto que hay que tener un leve conocimiento para saber identificar que el producto es de excelente calidad y apropiado para su consumo, especialmente para quienes se están iniciando en este mundo del CBD. En este sentido, daremos 3 consejos para elegir la mejor flor de CBD. Percibir el aroma Cuando se quieren comprar flores de marihuana, el primer aspecto que se debe valorar es el aroma que desprenden las mismas. Y es que algunos productores buscan engañar a las personas, al añadir aromas artificiales a las flores, para que sean más intensas y les puedan convencer. Sin embargo, existe una estrategia muy fácil que se puede emplear para constatar que los aromas que se desprenden de las flores son reales y naturales, producto de los terpenos presentes en las mismas; y que se mantienen, tanto al destapar la bolsa como al aplastar las flores. Lo que se tiene que hacer, entonces, es tratar de identificar los matices que se perciben en el perfume. Estos deben ser agradables y con un aroma especiado, frutal, floral, dulce, acaramelado o cítrico, según sea el tipo de flor que se esté probando. Si por el contrario, el olor que se siente es similar al heno o planta seca, es posible que la flor no sea fresca. Observar los colores El segundo indicativo de una flor de marihuana de buena calidad, por supuesto, es el color. Lo ideal es que sea de una coloración verde intensa y brillante, aunque algunas tienen unos toques púrpura muy llamativos. Si se da el caso de que la flor tenga una apariencia opaca, amarillenta o amarronada, lo más adecuado es descartarla, pues esta es la señal de no ser un buen producto. Fotografiar los tricomas Por último, para verificar si realmente se trata de flores con alto contenido de CBD, es importante evaluar los tricomas de la flor. Estos son una especie de pelitos que cubren la flor, y son los encargados de producir la resina del CBD. Debido a que son muy pequeños, la mejor manera de observar los tricomas con claridad y precisión, es tomando una foto a la flor. Esto se puede hacer con una cámara o simplemente con el teléfono. Una vez se tiene una foto bastante nítida, se le hace zoom a la imagen para ver todos los detalles más de cerca. Si es una flor de buena calidad, los tricomas se van a ver como pelitos blancos muy abundantes. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)