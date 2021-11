Opinión La subida de las cotizaciones y el modelo comunista Víctor Hernandez Bru Más artículos de este autor Por martes 16 de noviembre de 2021 , 15:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Lo grave no es que el gobierno y los sindicatos hayan pactado la subida de las cotizaciones, es decir, un nuevo incremento impositivo; lo grave no es que desde que Pedro I El Falso llegó a Moncloa no haya parado de incrementarse el gasto que tenemos todos los españoles en impuestos; lo grave no es que haya muchos ciudadanos en este país que dediquen más del 50% de lo que ganan a sostener este estado elefantiásico plagado de garrapatas que lo hacen insostenible.



Lo verdaderamente grave es que siga habiendo mucha gente que ignore o se empeñe en ignorar que esto que ya tenemos aquí desde hace dos años, que ensayó el Partido Socialista Trolero Español entre los años 2004 y 2011 y no culminó simplemente porque la Unión Europea lo impidió, no es más que la aplicación clara, sencilla y directa de un sistema comunista a un estado democrático.



Yo no he visto nunca una democracia comunista. Es más, creo que nadie la ha visto, pero hoy en día estamos asistiendo a su plasmación en nuestro país, desarrollando un modelo en el que sobran las empresas, estorba la propiedad privada y la estructura se basa en que quien gane 100 tendrá que aportar a la hucha común unos 80 para sostener el estado, la estructura política y a aquellos cuyos votos son necesarios y sólo son conseguibles por medio de la clientela y la compra.



Exactamente igual que en la Rusia de Stalin, la Rumanía de Ceaucescu, la China de Mao, la Cuba de Fidel o la Venezuela de Chaves y Maduro, pero con una salvedad: todas ellas eran y son dictaduras, mientras que España es, hoy por hoy, una democracia y, además, inmersa en una entidad supranacional como es la Unión Europea.



Cierto es que Venezuela también lo fue hasta que llegaron los comunistas, lo cual no es tanto un eximente como un agravante, puesto que esa realidad aparece como una gran amenaza sobre la calidad democrática de nuestro país para el presente y el futuro más próximo.



Obviamente, para ello es necesario ir adelgazando paulatinamente el poder que ejercen y que tienen delegado el legislativo y el judicial, en favor de un ejecutivo que lo domina todo; de nuevo igual que en Rusia, Rumanía, China, Cuba o Venezuela.



Lo grave, y vuelvo al punto en el que arranqué estas líneas, es que sigamos pensando que todo esto que estamos viviendo está dentro del juego democrático normal y no nos demos cuenta que se trata de un cambio de reglas, de una modificación estructural y profunda del modelo que los españoles nos dimos en 1978 y que nos ha servido para convivir en paz durante cuatro décadas, tras cuatro de dictadura y tres de guerra civil.