Es una información de noticiasdealmeria.com Deportes La tijoleña María González Castillo joven promesa del deporte viernes 14 de octubre de 2022 , 22:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con solo trece años María González Castillo cuenta con los valores propios de los deportistas profesionales disciplina, tenacidad y humildad “No hay nada noble es ser superior a tu prójimo; la verdadera nobleza es ser superior a tu yo interior” Ernest Hemingway define a la perfección una de las cualidades que definen la trayectoria de María González Castilo en el deporte ‘para ganar con humildad’ como dicen las personas que la conocen y la han visto competir. Solo en el presente año la joven tijoleña de trece años de edad ha conseguido ser campeona de Andalucía de Ciclismo , campeona de Andalucía de triatlón, campeona de Andalucía de duatlón, campeona del circuito andaluz de triatlón y duatlón CAREBA, subcampeona de Andalucía de duatlón cros y campeona de ciclismo de Murcia. A su corta edad cuenta con los valores propios de los deportistas de élite disciplina, tenacidad, paciencia y especialmente humildad. Desde su club Triatlón Tíjola - Ociodeporte Baza y siguiendo los consejos de su entrenador José Luis González Martínez se ha conseguido proclamar campeona en muchas otra pruebas y circuitos gracias a su esfuerzo y también al apoyo incondicional (emocional y táctico) de su familia y especialmente de su padre, que la acompaña siempre. Este año ha sido una de las cuatro seleccionadas por la Federación Andaluza de Ciclismo donde obtuvo el puesto número 13 tras salvar una caída. Entre los retos más inmediatos está seguir compitiendo en estas modalidades y conseguir proclamarse campeona de ciclismo de España, deporte que le gusta especialmente. El Ayuntamiento de Tíjola la citó para hacerle un reconocimiento especial por sus méritos deportivos dado el importante palmarés que acumula. Compagina su pasión y disciplina deportiva con sus estudios donde va obteniendo muy buenas calificaciones. Es un ejemplo para las niñas y las adolescentes en el mundo de deporte promoviendo los valores inherentes al mismo de superación personal y vida saludable. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.