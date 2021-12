Capital La tradición del Belén Municipal con más de 400 figuras en el Museo de la Guitarra sábado 04 de diciembre de 2021 , 16:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde y el obispo de Almería han visitado esta mañana el Nacimiento, que ha sido elaborado por la Hermandad del Prendimiento No hay Navidad sin Belén Municipal. Y el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, han visitado hoy el Nacimiento en el Museo de la Guitarra, creado de manera artesanal por la Hermandad del Prendimiento y compuesto por más de 400 figuras. El regidor ha animado a visitar lo que “es una tradición de todas las casas, que se disfruta en familia mientras lo montamos y nos acompaña durante la Navidad. El Ayuntamiento se suma a esta tradición con el Belén Municipal, que este año ha realizado la Hermandad del Prendimiento. Quiero agradecérselo a todos los que lo han hecho posible porque detrás de este Belén hay muchas horas de trabajo para que los demás lo podamos disfrutar”. El obispo de Almería lo ha bendecido tras realizar un recorrido y comprobar la belleza de las diferentes escenas bíblicas, rememorando su infancia: “me gusta montar belenes desde que tenía siete años, y cuanto más mayor te haces, más complejos son los belenes. El Belén Municipal es muy completo y hermoso por la cantidad de detalles que tiene”. Gómez Cantero ha explicado la simbología del Belén: “es la vida de la gente de un pueblo alrededor del Nacimiento de Jesús. Los belenes populares de las casas suelen tener dos alturas: La del orgullo y soberbia del Castillo de Herodes y la sencillez del Portal de Belén. Y en el medio hay caminos que llevan al Portal. La gente va haciendo su vida, y recuerdo que cuando éramos pequeños el último día poníamos todas las figuras alrededor del Nacimiento. Es la simbología de que caminamos hacia Cristo en esta vida concreta que nos ha tocado vivir”. Por parte de la Hermandad del Prendimiento ha intervenido Enrique Marín, teniente hermano mayor, quien ha destacado que “el Belén está dirigido por Rafael Quero, que es el creador de la mayoría de escenas, y este año como novedad incluye dos nuevas escenas bíblicas: ‘El empadronamiento’ y ‘Presentación del niño en el templo’, con lo que se completan todos los pasajes”. El Belén Municipal se puede visitar en el Museo de la Guitarra Antonio de Torres, sin cita previa, hasta el 6 de enero, todos los días, en horario de 10.30 a 14.00 h, y de 17.00 a 21.00 h. Sólo cerrarán por la tarde los días 24 y 31 de diciembre, y el 5 de enero. Se ha creado un circuito para que haya distancia y como medida de prevención contra el Covid. Un Belén Municipal para toda la familia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

