Sociedad La transformación de las tragaperras a lo largo de los años Escucha la noticia Desde que nacieron los juegos de azar y, en particular, las máquinas tragaperras han pasado por diferentes etapas marcadas por diferentes transformaciones. Aunque el diseño de los juegos de este tipo que se ofrecen en los casinos online actuales son similares a las primeras máquinas del siglo XIX, el sistema de pago, modo de juego, e incluso la complejidad de los mismos ha variado desde entonces. Antes este tipo de dispositivos solo estaban disponibles en casinos tradicionales o en algunos bares. Sin embargo, en la actualidad podemos disfrutar de ellas desde cualquier dispositivo con una conexión a Internet. Además, estas páginas y aplicaciones que dan acceso a una infinidad de juegos ofrecen bonos de bienvenida o demostraciones de muchas de ellas, para que los usuarios puedan probarlas, entendiendo la dinámica antes de empezar a jugar con dinero real. La primera máquina tragaperras El diseño del primer prototipo se creó a finales del siglo XIX en Brooklyn y se basaba en el póker, ya que los símbolos de la misma eran los de una baraja de 50 cartas. Con una moneda de 5 centavos, los usuarios podían hacer girar los diferentes paneles para obtener una de las combinaciones ganadoras. El juego creció en popularidad, casi tanto como las actuales tragamonedas disponibles en los casinos online. Cosa que hizo que Charles Fey, idease en San Francisco un diseño más simple, que veremos a continuación. Fuente: Pixabay La máquina de Charles Fey Aún dentro de los Estados Unidos, Charles Fey, en San Francisco, ideó otro diseño, que era más simple y tenía un mayor parecido con las máquinas tragaperras actuales. La máquina de la Campana de la Libertad tenía tres carretes con cinco símbolos. Estos símbolos eran: Campana de la Libertad, herraduras, picas, diamantes y corazones. La simplicidad del aparato, además de los pocos símbolos que tenía, hacía posible la técnica de pago automático. El éxito de la versión del juego abrió el camino para la fabricación en masa y la difusión de las máquinas tragaperras. El pago automático facilitó que las máquinas se utilizaran en numerosos locales, incluidos establecimientos de barbería y boleras. Ranuras de vídeo y máquinas de tipo electrónico La mayoría de máquinas utilizaban en su origen sistemas mecánicos, sin embargo, Bally, inventó una versión electrónica en el año 1963. Y 10 años casi después, pudimos disfrutar de la primera vídeo tragaperra, creada por Fortune Coin Co en 1976. Este nuevo prototipo tuvo bastante éxito en su primera aparición en la ciudad de Las Vegas, donde se convirtieron en uno de los juegos que más usuarios atraían, cosa que hizo que se trabajase en la interfaz de estos juegos y en la variedad, que fue creciendo con los años. Además, los avances aplicados a estas permitían incluso incorporar promociones y juegos extra. Fuente: Pixabay Tragaperras online Durante el cambio de siglo, los casinos online comenzaron a ser conocidos entre la población. Momento en el que los desarrolladores comenzaron a centrarse no solo en el juego, sino también en recrear el ambiente de los casinos para hacer el juego más real. Hoy en día las tragaperras son uno de los juegos más comunes en estas plataformas. En ellas podemos encontrar máquinas con unos gráficos y sonidos similares a los de otras aplicaciones y videojuegos, así como una infinidad de temáticas entre las que se encuentran héroes de cómics como Wonder Woman o Aquaman, o los últimos éxitos en el cine. Las investigaciones sobre la tecnología usada en la actualidad en este tipo de juegos muestra que las tragaperras han sido y son uno de los juegos preferidos por los usuarios, atrayendo a una gran audiencia.