Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La UAL afianza su prestigio internacional en el ranking mundial de GLO-BUS jueves 19 de enero de 2023 , 16:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los estudiantes del Máster en Dirección y Economía de la Empresa (MBA) de la Universidad de Almería renuevan otro año la presencia de la institución en el TOP 25, puestos segundo y séptimo, de este prestigioso simulador empresarial Son muchas las razones que sustentan la recurrente concurrencia de la UAL en esta prestigiosa iniciativa, comercializada por la compañía editorial McGraw Hill, todas ellas basadas en el claro beneficio para la formación del alumnado. Se trata del Simulador Empresarial GLO-BUS, en el que ya está siendo habitual que la institución almeriense alcance puestos de relevancia. Ha vuelto a suceder en esta edición, puesto que estudiantes del Máster en Dirección y Economía de la Empresa (MBA) han conseguido de nuevo estar en las posiciones de cabeza del TOP 25 en ámbito mundial. En concreto, han ocupado finalmente los puestos segundo y séptimo, motivo de orgullo para la Universidad de Almería. El profesor Manuel Recio, del Departamento de Economía y Empresa, área de Comercialización e Investigación de Mercados, ha enumerado los referidos beneficios de un simulador empresarial para los alumnos de un MBA. El primero de ellos es que “permite a los estudiantes experimentar el funcionamiento de una empresa en un entorno seguro, ya que les proporciona la oportunidad de experimentar cómo funciona una empresa sin correr el riesgo de perder dinero real”. El segundo es que “ayuda a los alumnos a comprender cómo tomar decisiones en el mundo real, en un entorno de negocios realista, y ver cómo afectan a la empresa; esto les hace más fácil comprender precisamente cómo tomar decisiones en el mundo real”. La tercera razón esgrimida por el profesor Recio es que “ofrece la oportunidad de poner en práctica lo que han aprendido en el aula y de experimentar cómo funcionan las cosas en el mundo real”. Por último, el cuarto argumento expuesto es que con ellos se “fomenta el trabajo en equipo y la colaboración”, detallando que “los simuladores empresariales a menudo se utilizan en grupo, lo que permite a los estudiantes trabajar en equipo y colaborar con sus compañeros para tomar decisiones y resolver problemas”. En el caso de GLO-BUS, los participantes dirigen una compañía tecnológica que se dedica a la venta de cámaras de acción rápida (tipo GO-PRO) y de drones fotográficos. Durante las semanas que duran las prácticas de la asignatura, “los alumnos toman más de cien decisiones semanalmente para liderar los mercados mundiales, y el reto no es fácil, como se puede ver en la propia página web del simulador en la dirección https://www.glo-bus.com/home/stats/adoptions”. En ella aparecen las universidades con las que se compite, que “son las mejores de todos los continentes”. En España los estudiantes de la UAL han competido con el prestigioso Instituto de Empresa. En el link https://lnkd.in/eJSgtpdR, han quedado recogidos los resultados de la experiencia de GLO-BUS, que “han sido excelentes para tres de los seis equipos de clase que han participado en esta experiencia”. Así lo han reconocido sus creadores en la central de USA a través de una carta dirigida a la Universidad de Almería. Y es que en el ranking general (Overall Game to Date) el equipo F ha conseguido el segundo puesto mundial y el equipo C se ha hecho con el séptimo, “quedando por delante de prestigiosas universidades tanto internacionales como nacionales”. En el resto de indicadores de excelencia del ranking mundial estas empresas obtienen más reconocimientos y además entra también la empresa A “con unos resultados que le colocan también en el TOP 25 mundial”. En definitiva, “los resultados de la experiencia de GLO-BUS han sido excelentes y damos nuestra más sincera enhorabuena a todos los equipos, que son muestra del trabajo que se desarrolla en la UAL y del espíritu emprendedor de nuestra tierra”, ha añadido textualmente Manuel Recio. Los creadores han trasladado su felicitación “a los estudiantes de su clase que obtuvieron una clasificación Global Top 25 por el desempeño de GLO-BUS de su compañía en la semana del 9 al 15 de enero de 2023”. Han reconocido para cada uno de los tres proyectos más destacados una serie de criterios de desempeño, que son ganancias por acción, retorno sobre el capital promedio y precio de las acciones. Analizado esto, la carta remitida dice textualmente que “debe estar muy orgulloso de sus estudiantes por un desempeño tan excelente, que se refleja bastante bien en usted y en el calibre de la instrucción que los estudiantes reciben en su curso”. Es la valoración externa recibida, que afianza el prestigio internacional de la Universidad de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.