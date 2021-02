La UAL analiza la gestión sostenible del agua en la agroindustria

viernes 05 de febrero de 2021 , 11:43h

Lo ha hecho mediante un webinar organizado por CIESOL en el marco del proyecto europeo LIFE PureAgroH2O. El evento ha abordado los desafíos actuales de la industria agroalimentaria en su transición hacia un modelo de Economía Circular que promueve un uso eficiente del agua, sostenible y respetuoso con el medio ambiente

La Universidad de Almería a través de CIESOL han organizado este jueves, 4 de febrero, un webinar enmarcado en el proyecto europeo LIFE PureAgroH2O (www.lifepureagroh2o.com) en el que han analizado con expertos los retos futuros de la gestión sostenible del agua en la industria agroalimentaria.



Bajo el título 'Gestión Sostenible del Agua en la Industria Agroalimentaria: problemática y retos de futuro', el evento ha ido abordando a lo largo de toda la mañana los desafíos actuales de la industria agroalimentaria en su transición hacia un modelo de Economía Circular que promueve un uso eficiente del agua, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Los expertos participantes han ido exponiendo ejemplos de estrategias para la gestión del agua en la industria, tendencias en I+D para el tratamiento y regeneración del agua, así como posibles oportunidades de financiación a través de proyectos de innovación.



La presentación del seminario ha corrido a cargo de José Antonio Sánchez, director de CIESOL, y Ana Agüera, catedrática de Química analítica de la Universidad de Almería. Agüera ha hablado del proyecto LIFE PureAgroH2O, que se desarrolla conjuntamente en Grecia y Almería. “La industria agroalimentaria es la principal industria manufacturera en Europa, que demanda un elevado consumo de agua como ingrediente de sus productos o como parte de los procesos de producción y limpieza de instalaciones. Se estima que la industria de alimentos y bebidas representa aproximadamente el 1.8% del uso total de agua en Europa y ocupa el tercer lugar en las tasas de consumo de agua entre las industrias. A ello hay que añadir el impacto sobre el medio ambiente receptor que el vertido de sus efluentes puede generar".



Por ello, asegura, "es necesario desarrollar tecnologías sostenibles para el tratamiento de aguas residuales industriales, que abarquen la purificación in situ de efluentes y su reutilización por parte de la industria y que minimice el consumo y garantice la utilización sin ningún compromiso en la calidad de los procesos". Ejemplo de ello es el proyecto LIFE PureAgroH2O que pretende implementar a escala demostrativa la tecnología de nanofiltración fotocatálica para el tratamiento de estas aguas residuales con la idea de eliminar de ellas contaminantes y permitir que se puedan reutilizar en la propia industria o en otras actividades. Además, se instalará una planta piloto en la empresa Cítricos del Andarax donde se evaluará esta tecnología.



El programa de este seminario lo han conformado 9 ponencias de 15 minutos por parte de expertos en la temática. Destaca la participación de Paloma Sánchez, de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, quien ha destacado que España es un país líder en agua regenerada y el compromiso de la industria de alimentación y bebidas con el medio ambiente. “La industria alimentaria debe seguir trabajando para continuar disminuyendo su consumo de agua mediante la optimización de los procesos y su reutilización, entendida como un aprovechamiento del recurso hídrico regenerado en condiciones que no afecten la calidad y seguridad de los productos alimenticios, así como mejorar la calidad de los vertidos finales de forma que no afecten negativamente la sostenibilidad de los recursos hídricos naturales".



También ha destacado la participación de Alejandro Martín, del Grupo García Carrión, con su ponencia 'DON SIMON: ejemplo de uso sostenible del agua en la industria agroalimentaria' en la que ha hablado de la planta de DON SIMON en Huelva, que recientemente ha sido reconocida en los Premios Europeos del Medio Ambiente como referente internacional en el desarrollo de procesos sostenibles. “Han conseguido la reutilización del 100% del agua que utilizan en la planta para posterior riego de sus naranjos. Sus procesos de limpieza de equipos de exprimido utilizan un sistema de gestión y purificación del agua innovador. Esto, unido al uso de productos respetuosos con el medioambiente, les permite no sólo poder reutilizar el agua, sino a la vez enriquecerla con los nutrientes necesarios para sus naranjos. Nada se desperdicia, todo se aprovecha".



En el webinar también han participado Julio Berbel, de la Universidad de Córdoba; Juan Manuel Fernández, responsable de alianzas y relaciones institucionales de StepbyWater; Sixto Malato, de la Plataforma Solar de Almería-CEIMAT; Rafael Casielles, de BIOAZUL; Lydia González, del Centro para el Desarrollo Técnico Industrial; y Cristina Pablos, de la Universidad Rey Juan Carlos.



Tras sus ponencias José Antonio Sánchez Pérez, director de CIESOL, ha explicado la parte más técnica del Proyecto Life PureAgroH2O. Y asimismo ha habido dos mesas redondas para el debate e intercambio de ideas con todos los participantes.