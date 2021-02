Amigos de la Alcazaba aplaude la moción del Ayuntamiento sobre el monumento

viernes 05 de febrero de 2021 , 11:38h

Piden unión política y un calendario de actuaciones que haga al monumento ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO

Es el leit motiv principal de la Asociación: su defensa y alerta sobre su conservación, la difusión de su importancia monumental, patrimonial, cultural y social, y que, en óptimas condiciones, pueda ser disfrutado por todos los almerienses de la capital y la provincia y también por los turistas, que cada año lo convierten en el monumento más visitado de Almería. Por ello, ante la moción institucional del Ayuntamiento de Almería de conseguir la declaración del Conjunto Monumental de la Alcazaba como Patrimonio de la Humanidad, Amigos de la Alcazaba muestra su “total apoyo a esta iniciativa en favor de nuestro monumento, que nació con la ciudad de Almería y ha sido testigo de sus más de mil años de su historia”.



En palabras de su presidenta, María Teresa Pérez, “deseamos que este apoyo unánime de los concejales almerienses marque la fecha en la que por vez primera en la Democracia todos los partidos políticos se unan y trabajen por el proyecto común de devolver la dignidad a un monumento que ha estado olvidado durante tantos años, hasta el punto de que hace sólo unos años su Comisión Técnica declaró que se encontraba en “situación dramática” por los múltiples problemas que entonces existían y que aún permanecen: restauración, investigación, iluminación, humedades, ausencia de Plan Director, regeneración de las laderas y del entorno, déficit de personal, musealización y señalización, vigilancia, jardinería…”.



Desde la asociación Amigos de la Alcazaba, como ya hiciera en la propuesta de apoyo a “Millares Patrimonio de la Humanidad”, advierten que “las dificultades del camino no son pocas, y eso trabajando duramente. No podemos esperar nunca que una organización internacional como UNESCO valore lo que nosotros mismos no hacemos. Por eso, lo más importante es hacer el camino. Todos nos sentiremos muy satisfechos si en unos pocos años, ante el desafío que significa que la UNESCO reconozca a la Alcazaba como Patrimonio de la Humanidad, nuestro monumento resuelva sus problemas actuales y sea capaz de abrirse a sus visitantes mostrando con orgullo el esplendor de su belleza y de su historia. Entonces el reto habrá merecido la pena”.



La asociación previene ante lo que sería una profunda decepción para los almerienses, “que la iniciativa municipal fuera un mero postureo”. Recuerda Amigos de la Alcazaba que “sabemos de mociones patrimoniales que fueron abandonadas casi sin iniciar el camino, por ejemplo, la propuesta de declaración de La Chanca como Patrimonio de la Humanidad que ahora cumple 10 años. Por ello, esperamos que cuanto antes el Ayuntamiento señale la hoja de ruta para llegar a la meta, a la que nos sumaremos con toda nuestra ilusión”.