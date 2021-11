La UAL cierra su participación en los CEU ‘de la vuelta’ con una seria opción de medalla en balonmano femenino

lunes 22 de noviembre de 2021 , 18:43h

El equipo de la Universidad de Almería regresa a Granada, lugar donde se colgó la plata en una final de infarto en el último CAU disputado, con la incógnita del potencial de sus rivales, Barcelona, Vigo y Zaragoza en la fase de grupos, pero con una gran confianza en sus posibilidades de llegar a la semifinal y optar por la victoria final y el título nacional

Es el turno del balonmano femenino, cuarta y última participación de UAL Deportes en los Campeonatos de España Universitarios recuperados de la pandemia y que son la puerta de acceso a la vuelta a la normalidad en las competiciones. El combinado almeriense está de nuevo dirigido por Miguel Ángel Florido, esta vez con la ayuda, como entrenadora asistente, de una de sus jugadoras en la última final disputada, la del Campeonato de Andalucía, la extremo Isabel María Sánchez. Fue justo en el mismo escenario en el que va a tener lugar este CEU, las modélicas instalaciones de la Universidad de Granada, organizadora de esta cita, como también la semana pasada lo fue del voleibol. Las expectativas almerienses son muy altas, pero con la incógnita de cómo llegarán sus rivales a un torneo en el que no se permite tener ningún tropiezo.



Tras el sorteo, la Universidad de Almería ha quedado encuadrada en el grupo B junto a la Universidad de Barcelona, la de Vigo y la de Zaragoza. El primer partido será este martes, día 23 y a partir de las 10.45 horas, en el pabellón de Cartuja, y medirá a las chicas de la UAL con las de Barcelona. Este mismo día, y en sesión vespertina, a las 15.45 horas, se jugará el segundo encuentro, que será frente a la Universidad de Zaragoza en el mismo pabellón. Para acabar la fase grupos restará un tercer choque, que pasa ya al miércoles día 24 y que está programado para las 10.45 horas. Será el momento de enfrentarse a Vigo, con cambio de recinto para irse al pabellón de Fuentenueva. De lograr finalizar entre las dos primeras se conseguirá acceso a la semifinal, que se jugará el mismo miércoles por la tarde, en concreto a las 17.45 horas. Habrá una en Fuentenueva y otra en Cartuja.



La selección de UAL Deportes viaja con la mente puesta en permanecer en Granada hasta el jueves, puesto que supondría jugar la final del CAU, y si lo logra la cita está fijada para ese día 25 a partir de las diez de la mañana en el pabellón de Fuentenueva. Sobre el otro grupo, el A, está formado por la Universidad de Valencia, la UCAM, la Universidad de Castilla la Mancha y la anfitriona, la Universidad de Granada, esta última con quien se jugó la referida final del CAU en 2019. Así, por segunda semana consecutiva la Universidad de Almería tendrá representación en los Campeonatos de España Universitarios, “en esta ocasión con un gran equipo dirigido por Miguel Ángel Florido que lleva desde finales de septiembre preparando esta cita tan importante”. Manuel Calvo, el responsable de competiciones externas de UAL Deportes, lo ha dejado claro: “Van cargadas de ilusión y con muchas ganas de traer una nueva medalla para Almería”.



Sería la tercera de cuatro, tras la plata de los chicos de fútbol y el bronce de los de voleibol. Además, se ha competido por primera vez, algo histórico, en fútbol sala femenino, sirviendo el torneo como aprendizaje y preparación para el siguiente CAU. Respecto a la formación de balonmano femenino, Calvo ha mostrado una gran confianza: “Se ha formado un grupo fuerte y muy compacto, compuesto por 18 jugadoras con mucho nivel para poder luchar por lo más alto del podio”. Ante ello, “las esperanzas de todas las chicas del grupo y su cuerpo técnico están puestas en lograr el pase para jugar la gran final del jueves 25, y con esa mentalidad han partido, haciendo equipo en el propio desplazamiento desde el aparcamiento del campo de fútbol de la UAL, hacia la ciudad de la Alhambra”. La primera cita, antes del campeonato, será con las pruebas de antígenos obligadas para poder participar.



Las mismas ilusiones ha mostrado el experimentado Miguel Ángel Florido, que ha desvelado que “los entrenamientos han ido bien pese a ser pocos, unos siete u ocho, además de un par de partidos amistosos”. En esa línea, “para ese tiempo que se ha tenido, el equipo está bastante bien ‘cuadrado’ y el nivel de este año es superior al de otros años”. Después de mirar hacia adentro, hacia el potencial propio, “la duda está en cómo serán lo rivales, porque no se tienen demasiadas referencias”. Por eso, se ha expresado con la cautela necesaria: “Entendemos que tendremos bastantes opciones de pasar el grupo, lo que significa conseguir medalla, y una vez que se tenga, que sea lo más atractiva posible; no es posible un objetivo claro sin saber el nivel de los demás, que pueden aparecen con jugadoras de División de Honor, o haber hecho un gran trabajo previo”. Así, “conseguir la medalla sería un éxito, y ojalá que sea el oro, por qué no”. Para ver los partidos el link es https://ceu2021.ugr.es/deportes/retransmision-streaming#title1.