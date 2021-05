La UAL guarda un minuto de silencio por los sanitarios fallecidos durante la pandemia

miércoles 12 de mayo de 2021 , 18:17h

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Enfermera, la Facultad de Ciencias de la Salud ha organizado este acto en reconocimiento de la ardua labor de los sanitarios durante más de un año de pandemia por el COVID-19. Según datos oficiales, más de 2.700 profesionales sanitarios han fallecido en todo el mundo por esta causa









Con un minuto de silencio, la comunidad universitaria ha querido rendir este miércoles, 12 de mayo, un sincero homenaje a los profesionales sanitarios que han fallecido a causa de la pandemia del COVID-19. La explanada de la Facultad de Ciencias de la Salud ha acogido a decenas de personas -entre las que se encontraba el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez- que se han sumado a este acto enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de la Enfermera, organizado por el Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina, así como por la Delegación de Estudiantes de la Facultad.



El Día Internacional de la Enfermera conmemora el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale (1820-1910). Nightingale se hizo muy conocida por su extraordinaria labor humanitaria y su cruzada por el avance de las medidas de salud pública en todo el mundo. Está considerada la precursora de la enfermería moderna.



“Han sido muchos los profesionales sanitarios que han fallecido. Se calcula que, según las cifras oficiales, unos 2.700 profesionales sanitarios han fallecido. En España no han sido muchos, pero el reconocimiento que se quiere hacer con este minuto de silencio es por toda esa labor que siempre han estado haciendo", ha señalado Gabriel Aguilera, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud.



Unos profesionales a los que se ha tildado en el último año de héroes, etiqueta que ellos rechazan. “No quieren que se les llame héroes, quieren que se les llame enfermeras, porque es su profesión. Cada uno cuando realiza su profesión no tiene por qué llamarse héroe. Héroe es el que salva una vida, pero la enfermera está salvando cada día miles de vidas", ha destacado el decano.



Las enfermeras se encuentran en el corazón de la mayoría de los equipos sanitarios, desempeñando un papel crucial en la promoción de la salud, así como en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Al ser los profesionales sanitarios más cercanos a la comunidad, desempeñan un papel especial en el desarrollo de nuevos modelos de cuidados comunitarios y sostienen los esfuerzos realizados a escala local para promover la salud y prevenir la enfermedad.



Según el Consejo Internacional de Enfermería, más de 2.700 enfermeras, de 59 países, han fallecido por causa del COVID-19. Con relación al número de contagios de COVID-19 de profesionales sanitarios, se estima que son unos 1,6 millones en 34 países de todo el mundo.



Las enfermeras han sido el mayor colectivo de trabajadores sanitarios con contagios de este virus en numerosos países. Por ejemplo, en México, las enfermeras corresponden al 41 por ciento de las infecciones confirmadas de los trabajadores sanitarios.



Desde mayo de 2020, el CIE (Consejo Internacional de Enfermeras) ha hecho llamamientos para que se recopilen sistemáticamente y de forma estandarizada datos sobre las infecciones y fallecimientos de los trabajadores sanitarios. Aseguran que solo la evidencia podrá proteger la seguridad de los pacientes y trabajadores sanitarios. Desafortunadamente, desde CIE denuncian que la continua falta de datos de esta información significa que el número de profesionales infectados y fallecidos es mucho más alto que los datos de los cuales dispone.



Hay más de 28 millones de enfermeras en todo el mundo, representan el 59 por ciento de los profesionales sanitarios, 4,2 millones en Europa, más de 250.000 en España y más de 3.500 en Almería. En todo el mundo, la población reconoce habitualmente a la enfermería como una profesión honesta y ética en las que las personas confían y respetan por la labor que llevan a cabo. Las enfermeras cuidan, curan, educan, lideran, defienden y son fundamentales para prestar cuidados seguros, accesibles y asequibles. En los últimos meses se ha hecho más visible la visión que se tenía sobre las enfermeras, en particular, y los sanitarios, en general, debido a la pandemia por COVID-19.