La UAL presenta la Agencia Tributaria a sus estudiantes como una salida profesional

martes 11 de mayo de 2021 , 15:25h

Se pone en funcionamiento de manera efectiva el acuerdo de colaboración entre ambas entidades mediante una primera jornada divulgativa, consistente en una charla de su delegado provincial, Luis Reche, a los alumnos de la Universidad de Almería sobre procesos selectivos y desarrollo de la carrera administrativa







Muy poco tiempo después de su firma empieza a dar frutos el ‘Protocolo General de Colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Universidad de Almería’. Rubricado por el rector y por la delegada especial de Andalucía, Ceuta y Melilla el pasado mes de febrero, ya se ha tenido una primera puesta en práctica cuyo balance es muy positivo, dada la alta participación que ha tenido la ‘actividad inaugural’ propuesta. Así, ha habido más de un centenar de estudiantes con inscripción en la Jornada ‘Salidas Profesionales’ dedicada a la Agencia Tributaria, consistente en una charla muy ilustrativa y de lenguaje cercano a cargo de Luis Reche, su delegado en Almería.



La charla se ha realizado on-line, con la moderación de Pilar Casado, Directora del Secretariado de Empleabilidad y Prácticas y Matías García, del Servicio Universitario de Empleo, y ha contado con la presentación de Juan García, vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones. A través de este evento, el alumnado de la UAL ha conocido de primera mano ‘organización, funciones, procesos selectivos, promoción interna y desarrollo de la carrera administrativa’ en la Agencia.



Juan García ha matizado precisamente que esta ha sido la “primera acción del convenio de colaboración, de gran interés para las dos partes, con elementos incluidos tan interesantes como la educación financiera, dirigida a estudiantes universitarios y a futuros educadores, también a los que ya están en el ámbito económico”. Muy importante es también desde el ámbito de su vicerrectorado “en un futuro la posibilidad de prácticas académicas externas, cuando la AT evalúe cómo organizarlas, debido obviamente a todo el material sensible con el que trabaja, pero agradeciendo su voluntad expresa de incorporar a nuestros alumnos”. En todo caso, es uno de los pilares del acuerdo “realizar actividades de formación conjuntas entre las dos entidades”, muy cercano a esta acción que ya se ha desarrollado, “charlas y conferencias de interés mutuo, como la de Luis Reche, sobre cómo la Agencia quiere acoger a nuestros egresados y que nuestros egresados vean a la Agencia como elemento de gran interés para su desarrollo profesional”.



En concreto, dentro del convenio de colaboración firmado por Carmelo Rodríguez y por María Pilar Fernández, que se ha hecho con una vigencia de cuatro años prorrogables a otros cuatro a partir de febrero de 2025, la conferencia impartida por el delegado en Almería se enmarca en la estipulación segunda, apartado B, que es del siguiente tenor literal: ‘La organización de jornadas que permitan dar a conocer a los universitarios las posibilidades que, en relación con el empleo público, ofrece la Agencia Tributaria en múltiples áreas’. En ese sentido, Luis Reche ha sido claro en su inicio de intervención: “Agradecemos a la UAL esta ocasión de captar talento”. Abundando, “esta Agencia siempre ha tenido la consideración de ser una entidad pública con unos profesionales muy cualificados y demandados en el sector privado, ya no solo por la preparación de la oposición, sino por distintos cursos que se van haciendo, o sea, por la formación continua en su seno”.



Reche ha manifestado textualmente “recojo el guante” lanzado por Juan García respecto al futuro conjunto en virtud del convenio de colaboración: “Esperemos que sean muchas actividades más porque nuestro interés está ahí y queremos participar en el ámbito universitario, y no solo con acciones como la de hoy, no solo con el enfoque teórico y académico, que está muy bien, sino con el enfoque práctico de los que estamos en el día a día del sistema tributario, darles otra perspectiva a los estudiantes”. De este modo, sí ha trazado pinceladas sobre “qué se hace dentro de la Agencia Tributaria, qué oportunidades profesionales ofrece”, incidiendo en la vocación formativa hacia el ciudadano. Así, ha hecho referencia a la búsqueda de que no se comentan errores en la elaboración de los tributos, ya que así se generan menos recursos y se pueden destinar más esfuerzos “a lo verdaderamente importante, que es la lucha contra el fraude fiscal”. Por extensión de casi dos horas y una buena participación de los inscritos respecto al planteamiento de dudas y exposición de temas de interés, como la preparación de las oposiciones, el evento ha sido un gran inicio del acuerdo.



En el mismo queda recogido que la Universidad de Almería ‘tiene atribuidos en sus Estatutos la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos (…) y formación en valores ciudadanos de los miembros de la comunidad universitaria’. Ambos fines son abordados en el documento, y a su vez en la charla inaugural de este martes, puesto que se ha cumplido con ella ‘acercar al mundo universitario la labor desarrollada por la Agencia Tributaria, tanto en el ámbito funcional como en el de la transmisión de valores cívico-tributarios, valores que permitan inculcar a los jóvenes una conciencia ciudadana más solidaria’. Este ‘protocolo general de colaboración’ alcanza a los estudios de grado, de máster y de doctorado, sin dejar de citar a las actividades de investigación. Así, contempla la organización conjunta de seminarios, de jornadas y de cursos con asistencia del personal de la AT destinados a estudiantes, la formación específica de los profesionales de la UAL, colaboraciones en investigaciones y publicaciones, cursos y jornadas vinculadas al ámbito educativo y futuros educadores para que transmitan los referidos valores cívico-tributarios, y también jornadas de puertas abiertas y otras actividades en la AT.