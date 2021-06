La UAL reúne al talento de los podios de las Olimpiadas 2021 de Matemáticas, Física y Geología

martes 22 de junio de 2021 , 15:21h

En un mismo espacio, la Sala Bioclimática, y en una sola foto conjunta, tomada al final de la entrega, se ha podido concentrar la excelencia demostrada por nueve jóvenes preuniversitarios que, justo la semana anterior, han culminado sus exámenes de la PEVAU, en la UAL, para hacerse precisamente universitarios. Se trata de los integrantes de cada uno de los tres podios de las olimpiadas científicas que se han podido realizar este curso, como son, por orden de ‘veteranía’, las de Matemáticas, en su edición 52ª, Física, que va por 32, y Geología, que ha alcanzado justo la docena. Estos puestos de honor han correspondido a las fases locales, si bien cabe destacar el logro para la provincia de que además tres de ellos se hayan colgado cuatro preseas en las fases nacionales. “Como decano de la Facultad de Ciencias Experimentales no puedo estar más orgulloso”, ha dicho sobre los resultados obtenidos Juan José Moreno, conductor también de un acto sencillo, participativo y muy cercano.



“Siendo un año muy complicado por los motivos más que conocidos de la pandemia, que han obligado a adaptar la realización de las olimpiadas, estamos contentísimos con los resultados”, ha abundado el decano: “En Matemáticas, de los tres del podio en fase local, dos se clasificaron en la autonómica, los dos fueron a la nacional y ambos sacaron medalla de bronce, y en Física, en la que no ha habido autonómica, sino directamente nacional, otras dos”. Juan Francisco Cuevas, del IES Campos de Níjar, ha hecho un doblete con plata en Física y bronce en Matemáticas, poniendo las otras dos preseas para Almería, sendos bronces, Laura Salas, del Colegio San Ildefonso, en Física, y Pedro Daureo, del Colegio Compañía de María, en Matemáticas. Sobre ellos ha destacado Moreno que “son alumnos muy motivados a los que además se les incentiva; sus profesores en los institutos son esenciales, porque sin los equipos docentes de Física, de Matemáticas, de Geología, no se obtendrían esos resultados”.



En las fases locales, las protagonistas en el evento de entrega realizado en el campus una vez que ha acabado la Selectividad, los podios han mostrado el buen hacer y el talento en las tres disciplinas. El ganador de las LVII Olimpiadas de Matemáticas 2021 ha sido el referido Pedro Daureo, seguido por Paula Gallego, del IES Sabinar, y por el también citado Juan Francisco Cuevas. Este último ha vencido en las XXXII Olimpiadas de Física 2021, acompañado en el podio por la medallista nacional Laura Salas, a la que ha seguido su compañero de centro educativo, Antonio Von Papp, también del Colegio San Ildefonso, en tercera posición. En cuanto a las XII Olimpiadas de Geología 2021, tal y como se contó en su momento, ha habido un dominio del IES Sierra de Gádor realmente abrumador, con tres de sus estudiantes ocupando las tres primeras plazas. En lo más alto ha subido Ramón Artés, con la segunda plaza para Elena Ocete y la tercera para Leila Hasbani. Este año no ha podido hacerse la de Química.



Han formado parte de la mesa presidencial, junto a Juan José Moreno, Ignacio Martínez y Mirian Álvarez, secretario y vicedecana de Estudiantes y de Química respectivamente de la Facultad de Ciencias Experimentales de la UAL, participando en la entrega los coordinadores de las olimpiadas, Juan Gisbert, de Geología, Benjamín Sierra, de Física, y Rosendo Ruiz, de Matemáticas, además con la incorporación en ese apartado de Enrique de Amo, coordinador de los grupos de preparación del alumnado. Y es que, tal y como ha recordado Moreno, “se les da preparación, porque como la palabra indica, es una olimpiada, y es necesario que así sea, igual que en el deporte”. Como delegado de la Real Sociedad Matemática Española ha subrayado el hecho de que “Almería, con esos resultados nacionales, solo ha quedado por detrás de Sevilla, que ha tenido tres medallas, empatado con Cádiz, y por delante de otras provincias con tradición universitaria bastante más antigua que la nuestra, lo que es motivo de orgullo”.



Como decano, ha reconocido no poder estar “más contento con todas las titulaciones, porque todas van estupendamente”, y no ha olvidado el agradecimiento a la Real Sociedad Española de Física y a la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra por su empuje en la realización de estas tres olimpiadas. En el éxito de participación en todas ellas se comprueba algo que ha dejado claro: “Todos los grados de la Facultad están subiendo mucho en nota de corte y se están llenando todos los cursos, porque hay ahora mucho interés en la ciencia actualmente; en pandemia se ha visto que es esencial, y se ve en los cuatro títulos que impartimos, que son Biotecnología, Ambientales, Matemáticas y Química, lo que nos anima a crecer”. En ese sentido, ya está muy adelantado “un nuevo doble grado para el curso 2022/2023, en Economía y Matemáticas, pionero en Andalucía, ya que no existe en ninguna universidad de la comunidad, y es muy atractivo por la empleabilidad que tienen los alumnos”. Sobre avance, ha recordado que “ya se dio un paso hacia adelante ofertando en el grado de Matemáticas asignaturas del grado en Finanzas”.



Al finalizar el acto, culminado con la foto de familia para el recuerdo de un año complicado, pero a la par exitoso, los medallistas nacionales han hecho gala de su humildad al ser preguntados sobre la experiencia vivida, la cual recomiendan. Pedro Daureo, oro en la fase local y bronce en la nacional en Matemáticas, ha visto culminada su aspiración, tras cuatro años de participación: “Mi vocación va encaminada a las Matemáticas, titulación que voy a empezar este próximo curso en la universidad, y puedo decir que por fin he logrado mi medalla nacional en una vivencia muy interesante, entrando en un ‘submundo’ del que siempre se saca algo bueno”. Juan Francisco Cuevas, segundo en Matemáticas y primero en Física en sendas convocatorias locales, valora con orgullo su doblete de bronce y plata respectivamente, haciendo una confesión: “Elegiría las Matemáticas, aunque lo he hecho algo mejor en la de Física”. Su vocación la marcan “los números, los problemas… tener herramientas y poder crear otras herramientas para poder resolver algo que todavía no sé, no mente de ingeniero, porque me atrae la vía abstracta que tiene esta ciencia”.



No le cabe la menor duda de que ha sido muy provechoso para él invertir su tiempo en esta aventura: “Prepararme ha sido de lo mejor que he podido hacer en estos dos años, me he divertido muchísimo, he aprendido muchísimo…, y a todos los estudiantes que puedan les digo que participen, que vivan la experiencia, conocer gente nueva que tiene los mismos gustos que tú, y vean lo bonitas que son las ciencias”. Como le sucede a él, Laura Salas, segunda local y tercera nacional en Física, no hay duda respecto a lo que realmente le atrae: “Me gustan más las Matemáticas, pero la Física también porque están muy relacionadas”. Humilde, “no me lo esperaba, porque para la de Almería no me preparé mucho, pero salió muy bien, con el temario muy parecido al de Bachillerato, y para el nacional sí que necesitas prepararte”, ha confesado, “y acabas aprendiendo muchas cosas nuevas que no aprendes en el colegio”. Para esta brillante alumna está claro que “merece la pena el sobreesfuerzo, y más si te llama la atención este mundo”, y ello sin poder ocultar una sonrisa respecto a los resultados que espera obtener en la PEVAU.