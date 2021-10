La UAL se convierte en foco nacional de la sostenibilidad

jueves 28 de octubre de 2021 , 19:38h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Las Jornadas Crue-Sostenibilidad reúnen estos días en el campus de La Cañada a personas llegadas de varios puntos de España expertos en temas de sostenibilidad. Nueve grupos de trabajo expondrán cuestiones relacionadas con este tema que irán desde la agricultura a la urbanización de los campus universitarios o políticas de género





El campus universitario de La Cañada se ha convertido este jueves, 28 de octubre, y lo seguirá haciendo mañana viernes, en foco nacional en cuanto a sostenibilidad. Expertos de todo el territorio nacional, como Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, participan en las XXIX Jornadas Crue-Sostenibilidad 'El papel de las universidades en la agroalimentación sostenible: impacto de la crisis sanitaria'.



En su inauguración, el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por poder retomar en formato presencial estas jornadas que se iban a celebrar hace más de año y medio y que por la pandemia tuvieron que suspenderse. "Este es un espacio de encuentro que nos entusiasma acoger en la Universidad de Almería. No solo por la relevancia de las temáticas que se van a abordar con relación a la sostenibilidad y a la consecución de los ODS (Objetivos y metas de desarrollo sostenible) -que ya constituyen aspectos prioritarios para todas las universidades- sino también, porque se va a poder debatir ampliamente sobre el impacto que en ello está teniendo la crisis sanitaria".



El rector ha apuntado que los nuevos retos a los que se enfrenta la sociedad van más allá de la crisis sanitaria y han acelerado la necesidad de replantear nuevos escenarios de desarrollo y convivencia. "Tenemos que redefinir las líneas estratégicas que nos permitirán afrontar con éxito esa transición hacia modelos sociales más empáticos con nuestro entorno y con las comunidades. Es un trabajo que debemos hacer de forma meditada y consensuada y, como agentes activos que somos, desde todas las instituciones, y muy particularmente desde aquellas que custodiamos el saber y el conocimiento. Por eso estamos aquí".



Además, ha añadido que los cambios se están produciendo ya y que están orientados a patrones productivos más comprometidos con la sostenibilidad medioambiental y la calidad de vida de los ciudadanos. "Todo un ejemplo de desarrollo en este sentido, tanto por las buenas prácticas que se emplean, como por su estrecha vinculación con la salud y el bienestar de las personas, es, efectivamente, la agroalimentación sostenible, línea prioritaria de trabajo para nuestra universidad".



En este sentido ha señalado que "en la Universidad de Almería venimos haciendo una apuesta firme y decidida por la ‘revolución verde’ de este sector estratégico, alimentando la colaboración docente e investigadora con este entorno productivo tan importante para el sector económico de nuestra región". Anticipándose siempre a las necesidades del sector e incorporando "a nuestro sistema de enseñanza ese intercambio de conocimiento que, en definitiva, es lo que nos permite dotar a nuestro proyecto universitario de mucho más valor añadido".



Por último, ha destacado que como para el resto de universidades "la contribución a los ODS se configura como un objetivo clave dentro de nuestros planes estratégicos. En la Universidad de Almería estamos volcando muchos esfuerzos y recursos en esta dirección, y ya estamos viendo los frutos. Frutos que no son más que el resultado del compromiso y de la concienciación cada vez más palpable de toda nuestra comunidad universitaria para integrar la sostenibilidad en el día a día de nuestro campus".



Por su parte, Manuel Pérez, presidente de Crue-Sostenibilidad, ha destacado el éxito de la convocatoria y el programa diseñado por la UAL por ser "muy interesante, atractivo, completo" y el momento crítico que está viviendo las universidades con la negociación actual de la Ley de Universidades. "Tiene que ser una oportunidad para transformar el sistema universitario español. Queremos que se defina en la propia ley el papel que debemos jugar las universidades en la sostenibilidad, no solo como modelo, sino también en el diseño de las estrategias, de las políticas que deben regir en nuestro país para hacer una transición hacia un desarrollo sostenible y hacia alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 porque es lo que nos corresponde. Por ello, pedimos al Gobierno que se defina muy bien en la ley todo lo que tiene que ver con eso".



El presidente de Crue-Sostenibilidad ha explicado que la Crue está liderando una serie de propuestas para participar en los programas de desarrollo europeo de los fondos de la nueva generación, "en donde vamos a tener oportunidad de colaborar con todos los agentes sociales (con las empresas y las instituciones) para aplicar esos fondos en un mejor desarrollo sostenible. Solemos decir que sin desarrollo sostenible no hay futuro y afortunadamente nuestra sociedad cada vez está más concienciada. Además, tenemos muy buena relación con las empresas lo que nos permitirá establecer las mejores herramientas para que en su actividad comercial añadan ese valor añadido tan importante que es la sostenibilidad".



La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha asegurado que “desde el Gobierno andaluz hemos querido estar en estas jornadas, para apoyar el impulso de la UALa los sectores productivos de una tierra como es Almería donde la palabra sostenibilidad va ligada a nuestra provincia como si se tratara de un apellido”.



Torregrosa ha destacado que “Almería ha ido creciendo y convirtiéndose en una provincia líder en producción hortofrutícola gracias a la apuesta por una agricultura sostenible que nos convierte además en líder en exportaciones año tras año, un crecimiento en el que la Universidad de Almería tiene un papel relevante gracias a su labor investigadora en un terreno donde la innovación y la sostenibilidad son una piedra fundamental”. Un ejemplo de esa eficiencia es que “en Almería la huella hídrica de nuestras frutas y hortalizas en 20 veces menor que en la agricultura convencional”, tal y como ha explicado la delegada del Gobierno andaluz.



En este sentido, ha querido felicitar la Universidad de Almería por acoger las XXIX Jornadas de Crue-Sostenibilidad que cada edición son un logro en cuanto a conclusiones y nuevos retos abordar en el futuro más inminente.



Margarita Cobos, concejal de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería ha explicado que "queremos apoyar estas jornadas porque la tarea por la Agenda 2030, la tarea por el desarrollo sostenible y la sostenibilidad en Almería -que además es nuestro mandamiento número uno tanto en la agricultura como en el medio ambiente y, por supuesto, la sostenibilidad económica - es vital para nosotros".



También ha expresado su agradecimiento y orgullo de que se celebren estas jornadas en Almería y ha expresado que seguirán muy de cerca "las iniciativas que de aquí salgan para que el Ayuntamiento de Almería y nuestra ciudad pueda aprovecharse de todas ellas y de todo lo que sea para mejorar nuestra ciudad y sus habitantes".



A lo largo de la jornada se han ido sucediendo diferentes ponencias y la presentación de proyectos, también ofrecidos en streaming. Mañana viernes, 29 de octubre, se desarrollarán otras ponencias como ‘Las universidades en la Agenda 2023’ de Santiago García, presidente de la Comisión Crue para la Agenda 2030 (UNIOVI), y ‘Declaración de emergencia climática. Compromiso, liderazgo de las universidades españolas en la lucha contra el cambio climático’, a cargo de Luis A. Marcos, director de la Oficina UBU-Verde.