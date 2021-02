La UAL une el ‘Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia’ y el ‘Día de la Mujer’

martes 02 de febrero de 2021

La Universidad de Almería extenderá sus actividades conmemorativas entre el 11 de febrero y el 8 de marzo dándole visibilidad y poniendo como modelos a imitar a sus propias investigadoras. El programa arrancará el día 11 con una conferencia de Conchi Lillo y una jornada centrada en neurociencia, y el día 16 habrá mesa redonda dedicada a ‘inventoras y creadoras’







La UAL ha planteado una serie de acciones que llevarán las reivindicaciones más allá de los días señalados para ello, aplicado esto a dos fechas recogidas en el calendario mundial como de lucha por la igualdad. Así, no va a dejar pasar el reclamo de atención que, sin duda, suponen el ‘Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia’ y el ‘Día de la Mujer’, pero añadirá a los actos previstos en uno y en otro el nexo de unión de contar las experiencias inspiradoras de sus investigadoras. Así, un total de 55 de ellas, que se han presentado voluntariamente para participar en la iniciativa, van a exponer su día a día, escrito en ‘minúscula’ porque no llevan nombre propio, sino que forman su realidad cotidiana, en un buen número de centros educativos de la provincia que igualmente lo han solicitado. Se trata de la actividad ‘Una científica visita tu centro’ que tiene como su gran finalidad despertar la curiosidad científica de las alumnas del instituto asignado. Se hará, como obliga la pandemia, en formato on-line, y consistirá en una charla sobre sus respectivos campos de investigación o la realización de experimentos en directo.



El inicio será el mismo 11 de febrero, el ‘Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia’, y se extenderá hasta el 8 de marzo, el ‘Día de la Mujer’. Será prácticamente un mes completo de acercamiento de modelos femeninos a imitar, además muy cercanos, para animar a las chicas a atreverse con las titulaciones científicas y tecnológicas. Es una iniciativa promovida desde la Unidad de Igualdad de Género y por el Aula de Divulgación Científica de la UAL, que, a su vez, ha sido articulada y promocionada desde las webs http://www.igualdad.ual.es/ y http://www.ualjoven.ual.es/, en las que se encuentra toda la información. Además, también el día 11 se ha programado una interesante charla divulgativa impartida por Conchi Lillo, profesora en la Universidad de Salamanca, que llevará por título ‘La mirada del cine ante tus ojos’. Toda persona interesada en seguirla va a tener la ocasión de no perderse nada a través de la retransmisión que se efectuará de la misma en el canal de YouTube de la UAL. Comenzará a las 11.00 horas e igualmente buscará contribuir a cerrar la brecha de género que actualmente existe en el ámbito científico.



Y es que el 11 de febrero como fecha señalada “se celebra en todo el mundo con el objetivo de lograr que las mujeres y las niñas tengan una participación plena e igualitaria en el mundo de la ciencia, además de para despertar vocaciones científicas”, como se ha explicado desde el Aula de Divulgación Científica y la Unidad de Igualdad de Género para anunciar la conferencia de “una de las divulgadoras científicas más importantes de nuestro país”. Conchi Lillo, bióloga y doctora en Neurociencias, además de impartir sus clases en la Universidad de Salamanca es investigadora del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL), más en concreto es especialista en el campo de la Neurobiología de la Visión, lo que la ha llevado a publicar artículos de investigación en las revistas de mayor prestigio, como ‘Nature’ o ‘Science’. En su faceta de divulgadora científica, colabora con ‘Naukas’ y cuenta con un blog radiofónico sobre ciencia en la SER Salamanca, además de organizar talleres y participar en múltiples eventos, como ‘Pint of Science’, ‘La Semana de la Ciencia’ o ‘La Semana del Cerebro’.



Abundando en la charla que va a dar en la UAL, traerá a escena algunas películas que, de forma directa o indirecta, introducen al espectador en la percepción visual, la ceguera, o las ilusiones ópticas. Será una mirada retrospectiva a algunos de los títulos que han hecho protagonista a la percepción visual o han puesto el acento en algún fenómeno visual concreto. Además, hará un repaso por los ojos y las miradas más famosas del cine, tanto literal como metafóricamente. De gran atractivo para los participantes, y tal y como indica la popularidad de Lillo, se espera un gran número de participantes.



El mismo día 11 se ha programado, igualmente en formato on-line y por parte del Centro de Investigación en Salud de la Universidad de Almería, las ‘II Jornadas de la Mujer en Neurociencia Clínica y Experimental’. El CEINSAUAL ha especificado que esta acción se ha organizado desde el Grupo de Investigación CTS-280, dirigido por Fernando Sánchez Santed. Posteriormente, el día 16, desde las 11.30 horas, tendrá lugar una mesa redonda de CienciaUAL dedicada a ‘inventoras y creadoras’.



En definitiva, la Universidad de Almería une fuerzas de tres de sus vicerrectorados -el Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, y el Vicerrectorado de Investigación e Innovación- para ofrecer el más completo programa y conseguir los objetivos marcados.