Capital El Ayuntamiento solicita como Área de Regeneración y Rehabilitación Urbana el entorno de la Avda del Mar y Calle Estrella Polar martes 02 de febrero de 2021 , 18:34h

La Junta de Gobierno Local aprueba además la prórroga del contrato de servicios de cocina y comedor del Centro de Acogida y el dato del periodo medio de pago a proveedores de diciembre, que se cierra en 2,97 días





El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, a través de la Junta de Gobierno Local, solicitar a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la delimitación territorial, como Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) el entorno de la Avenida del Mar y calle Estrella Polar, en el barrio de Pescadería.



La tramitación de esta solicitud sigue al anuncio del Consistorio, el pasado mes de noviembre, de acogerse al programa de subvenciones de la Junta de Andalucía para el fomento de la regeneración y renovación urbana y rural que, con una dotación económica de 38,6 millones de euros, permita el desarrollo de proyectos de rehabilitación e intervención urbana.



De esta forma, y una vez sea aprobada por la administración regional esta solicitud, el Ayuntamiento podrá optar, en concurrencia con otros municipios, a la subvención necesaria que permita abordar varios proyectos en cartera, definidos dentro de este ámbito de actuación por la Gerencia Municipal de Urbanismo.



Los tres proyectos que el Ayuntamiento de Almería pretende afrontar a través de esta línea de subvención afectan a la rehabilitación del edificio de El Patio, con un grado de deterioro importante desde 2017 en el que hubo de ser desalojado, la rehabilitación del conjunto de vivienda municipales de la calle Estrella Polar y la urbanización de la zona de “Torreones”. El coste estimado de estas tres actuaciones, cofinanciadas, se calcula en casi tres millones de euros.





Centro Municipal Acogida

También en la Junta de Gobierno Local celebrada esta semana se ha aprobado la prórroga, por un año, del contrato de los servicios de cocina y comedor que se prestan en el Centro Municipal de Acogida. De esta forma, se da continuidad a un servicio, que fue adjudicado en 2019 por dos años, prorrogable un año más, a la empresa AMG Servicios Integrados S.L. El periodo de vigencia de la prórroga del contrato, por importe total de 236.106,50 euros, será desde el día 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022, ambos inclusive.



Este servicio, que se presta durante todos los días del año, incluidos sábados, domingos y festivos, dispensó en el año 2020 una media de 72 desayunos, 83 almuerzos, 30 meriendas y 77 cenas, diariamente.





Pago a proveedores

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también el dato del periodo medio de pago global a proveedores mensual, correspondiente al mes de diciembre, que se cierra en 2,97 días. En la línea de todos los meses, a lo largo de 2020, el dato de pago a proveedores es el resultado de la buena planificación en la política económica municipal, en cumplimiento de esta regla económica, si cabe más importante en un momento de especial dificultad, derivada de la situación de pandemia motivada por la COVID-19, en ayuda a autónomos y pequeñas y medianas empresas que actúan como proveedores de una administración como el el Ayuntamiento de Almería.

