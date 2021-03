La UAL visita el Hospital de Poniente y agradece que la pandemia no interrumpa las prácticas de alumnos

viernes 19 de marzo de 2021 , 15:46h

El rector también visitará Torrecárdenas y La Inmaculada, en Huércal-Overa, los días 13 y 23 de abril respectivamente







Ha sido la primera de una sucesión de visitas que llevarán al rector de la Universidad de Almería allí donde se vive el día a día de la atención sanitaria hospitalaria en la provincia. Se quiere así dar el agradecimiento debido, in situ, al extraordinario trato recibido por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud en el desarrollo de sus prácticas, a los que los hospitales facilitan el complemento perfecto y de calidad de su formación académica. En ese sentido, la colaboración que se ha tenido desde el Hospital de Poniente, incluso en tiempos de pandemia, se define como “de gran valor para la Facultad de Ciencias de la Salud y sus alumnos de los grados de Enfermería y Fisioterapia”. Así lo ha manifestado Carmelo Rodríguez en su visita al centro, acompañado por Juan García, vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones. No en vano, por las instalaciones de sus dos hospitales, el de El Ejido y el de El Toyo, han ido pasado desde el curso 2016/2017 hasta la fecha, durante el lustro completo que dura ya la colaboración, 267 y 34 respectivamente de Enfermería, y 153 y 107, también respectivamente en ambos hospitales, en el Grado de Fisioterapia.



El rector ha destacado sobre ese más de medio millar de estudiantes que “la Universidad de Almería ha estado tranquila al saber que los ha dejado en las mejores manos para hacer de ellos profesionales del más alto nivel, y que hayan vivido el primer contacto más adecuado con el entorno hospitalario en el que se desarrollarán a su salida de la universidad”. La incidencia de la COVID-19 se ha hecho notar, pero se ha realizado un esfuerzo para sostener una línea de colaboración fundamental en los planes de estudio de la facultad. No es la única, como ha recordado Juan García, cuyo vicerrectorado es el encargado de facilitar ese complemento imprescindible en la formación ofertada, además de fomentar otras alianzas de gran interés para el desarrollo de la UAL. Es por ello que también se han abordado cuestiones relativas a proyectos conjuntos de investigación entre ambos centros, así como sobre la participación por parte del hospital en el Centro de Investigación en Salud de la Universidad de Almería (CEINSA). No se ha olvidado de hacer mención al agradecimiento por la participación del Hospital de Poniente, también desde el curso 2016/2017 y de manera ininterrumpida, en las Jornadas de Orientación Profesional dirigidas a los alumnos de 4º curso de los dos grados.



Han sido recibidos por el equipo directivo del centro, encabezado por su director gerente, Pedro Acosta, junto al director médico, Francisco Cañabate, la directora de Enfermería, Consuelo Artero, el subdirector médico, Miguel Ángel Baena, la subdirectora de Enfermería, María Teresa Segura, el subdirector de Procesos Industriales y Servicios, Ramón Estrada, la subdirectora de Profesionales, María Esther García, y la responsable de Gestión de Cuidados, María Teresa Estévez. El rector les ha transmitido en primera persona el “reconocimiento a su compromiso con nuestros alumnos, a pesar del coronavirus, que ha dificultado mucho el desarrollo de las prácticas, pero que no las ha impedido, muestra de una colaboración intensa y estrecha”, textualmente.



Carmelo Rodríguez no ha dudado en dejar claro el apoyo de la UAL a un proyecto que “ilusiona especialmente al Hospital de Poniente y sobre el que llevan tiempo trabajando, como es su constitución en Hospital Universitario”. El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta ha explicado que “dentro del trabajo que venimos desarrollando para alcanzar esta meta, se ha elaborado un completo dossier que incluye los principales aspectos descriptivos del centro, como sus infraestructuras y características geográficas; su evolución histórica desde su puesta en funcionamiento; su organigrama, cartera de servicios, dotación de recursos humanos e indicadores de actividad asistencial; así como su compromiso con la investigación y la docencia, en estrecha colaboración, entre otros centros, con la UAL". Este proyecto cuenta también con el apoyo y el impulso de la Consejería de Salud y Familias.

Futuro Grado de Medicina

Esta visita institucional al Hospital de Poniente se ha aprovechado también para recabar, tal y como ha subrayado el rector de la UAL, “una información muy valiosa”, relativa a las sugerencias y aportaciones de los profesionales sanitarios sobre cómo deberá plantearse el futuro Grado de Medicina en el campus almeriense. Carmelo Rodríguez considera éste “el camino correcto para diseñarlo, recibiendo de primera mano todo lo que sea de su interés y así dar forma a unos nuevos estudios que nos ilusionan especialmente, y cuya constitución definitiva supondrá el final de un largo proceso que ha merecido la pena abordar”. Todo lo planteado por los representantes del Hospital de Poniente va a ser tenido en cuenta “a la hora de crear y perfilar una titulación de Medicina que sea fuente de formación de los mejores médicos”. Rodríguez ha añadido que “para confeccionar estos estudios con las garantías de esa excelencia que busca la UAL, lo inteligente, sencillamente, es utilizar el magnífico potencial humano de los excelentes profesionales de la sanidad en general, y de la medicina en particular, que desempeñan su labor en la provincia de Almería”.Una vez realizada la visita al Hospital de Poniente, ubicado en la localidad de El Ejido, gestionado al igual que el Hospital de Alta Resolución el Toyo (ciudad de Almería) por la Agencia Pública Sanitaria Poniente; se hará la siguiente al Hospital Universitario Torrecárdenas, en su caso en representación del conjunto hospitalario que incluye el nuevo Materno-Infantil, y los Centros de Alta Resolución de Especialidades (CARE) Bola Azul y Nicolás Salmerón. Está agendada para el día 13 de abril y aun quedará una tercera, el día 23 de ese mismo mes, al Hospital de La Inmaculada, en Huércal-Overa. Y es que la intención del equipo de gobierno de la Universidad de Almería es mostrar su agradecimiento a todos los centros, con los que la colaboración es muy fluida, y recopilar material procedente de todos sin excepción, como uno de los pilares del trabajo que se va a seguir haciendo internamente al objeto de preparar el Grado de Medicina y de poder ofertarlo lo antes posible en el catálogo de titulaciones. La experiencia previa de la UAL está siendo de gran ayuda y está sembrando el prestigio necesario, puesto que se vienen realizando, con éxito de matriculación y satisfacción, un Máster en Investigación en Medicina y el programa de Doctorado en este ámbito.Los frutos, además, derivan en que, en investigación, la UAL encuentra en los hospitales de la provincia a los mejores socios para el desarrollo de trabajos de gran nivel. Así, los lazos de unión ahora adoptan la misión de “contar con los hospitales, en todo momento, no solo en las cuestiones relativas a prácticas, sino para el desarrollo del Grado, que es una demanda social de la provincia y de los estudiantes de Secundaria que realizan la PEvAU, y además de un plus académico, científico y en internacionalización para nuestra UAL”. Así lo ha recordado Carmelo Rodríguez, recordando que “en ello se viene trabajando durante una década, desde su aprobación por parte del Consejo Andaluz de Universidades en 2010; cada vez estamos más cerca de conseguirlo y, al hacerlo, repercutiremos económicamente de modo positivo en la provincia, sin olvidar que facilitaremos el relevo generacional de los profesionales, evitaremos el déficit de médicos, por envejecimiento de la plantilla y el crecimiento de la población, y creceremos como institución”. Ha ligado profesionales con un proyecto académico de calidad.