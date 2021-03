La UAL mantiene su consideración de Universidad

viernes 19 de marzo de 2021 , 15:51h

La institución almeriense se sitúa con amplio margen por encima de todos los mínimos que el Ejecutivo va a incluir en el endurecimiento del nuevo Real Decreto, cuyo borrador ya ha dado a conocer el propio Ministerio de Universidades.







La Universidad de Almería ha recibido una nueva confirmación de su buen estado de salud y del acierto que ha supuesto el diseño y ejecución de sus principales líneas estratégicas. Y es que ha sido muy bien posicionada dentro del contexto nacional en un estudio reciente realizado por el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya. De hecho, este organismo la sitúa como una de las doce, de entre las 81 universidades españolas, públicas y privadas, que cumple desde ya con las exigencias mínimas de calidad que van a ser obligatorias en el horizonte de los próximos cinco años por parte del Gobierno de España. Estas se contemplan en el borrador del nuevo Real Decreto elaborado por el Ministerio de Universidades, y suponen un endurecimiento de los mínimos exigibles para poder seguir disfrutando de la consideración de universidad.



El rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por los datos que ha arrojado la institución que dirige, ya que han venido a mostrar que “el proyecto de universidad que se está desarrollando es el acertado”. No en vano, que se tenga ya hecho el trabajo que el Ejecutivo nacional plantea para el próximo lustro solo indica que “los objetivos que nos habíamos planteado como prioritarios y las acciones realizadas para conseguirlos han sido fructíferos, siempre convergentes en la idea común de excelencia académica”.



En ese sentido, el rector de la Universidad de Almería ha remarcado que “esto que ahora se recoge es el fruto de un trabajo firme y sostenido en el tiempo, planificado en base a la idea de una UAL moderna y con un futuro sin límites, gestionando los recursos y el potencial humano en pos de un aprovechamiento máximo de los mismos”.



No obstante, el rector de la UAL se ha adherido sin fisuras al comunicado que, a colación de la lluvia de noticias en medios nacionales que se ha producido en base al estudio de referencia, ha emitido este mismo viernes la CRUE.

Informe

Los datos sobre los que se ha basado el contenido del informe del observatorio catalán se han sacado del Sistema Integrado de Información Universitaria y del Observatorio IUNE. Se han comparado con los nuevos requisitos que serán obligatorios desde que se publique el Real Decreto ‘de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios’. Estos son, en el apartado de oferta docente, ofrecer, como mínimo, 10 títulos oficiales de grado, 6 títulos oficiales de máster universitario y 3 programas oficiales de doctorado; que el conjunto de la oferta oficial cubra 3 de las 5 ramas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura); que el estudiantado de grado constituya, como mínimo, el 50% del total; y, por último, que el estudiantado de formación permanente (no oficial) no supere el doble del estudiantado que cursa estudios oficiales.En relación a la actividad investigadora, se exigirá dedicar al menos un 5% de presupuesto a programas propios de investigación, presentar anualmente al menos 5 propuestas de proyectos de investigación a convocatorias nacionales e internacionales, una de las cuales de carácter internacional, obtener la concesión de 5 proyectos al cabo de 5 años, acumular 6 publicaciones científicas en 3 años por cada 3 profesores equivalentes a tiempo completo (PDI-ETC) y, que el 60% del conjunto del PDI doctor cuente con una o más evaluaciones positivas de su actividad investigadora (sexenios).Sobre los futuros requisitos en materia de plantilla de PDI y su cualificación, el nuevo RD exige contar al menos con un PDI-ETC por cada 25 estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales, que el PDI doctor, computado en ETC, debe ser al menos el 50% en grado, el 70% en máster y el 100% en doctorado, que el personal docente e investigador con contrato laboral temporal no puede superar el 40% de la plantilla docente y que al menos el 60% del profesorado debe ejercer sus funciones a tiempo completo. Sobre el texto legal, por último, hace mención a los requisitos exigibles también a los centros adscritos, siguiéndose la línea de todos los que se contemplan para cada universidad matriz, midiéndose los parámetros de estudiantado, primando el de estudios oficiales, de proyectos de investigación y publicaciones científicas en la misma medida que lo antes citado en esos apartados, así como en lo que respecta a la plantilla de PDI y su cualificación.La Universidad de Almería oferta actualmente, y así recoge el estudio, 33 grados, 41 másteres y 14 programas de doctorado en las cinco ramas del conocimiento, contando con un 81% de su estudiantado en estudios oficiales. Ha conseguido la concesión de 118 proyectos de investigación en cinco años, con un 6,7% de publicaciones en tres años, y atesora un 82,7% de PDI permanente con sexenios. Además, supera los límites mínimos que serán exigidos en PDI-ETC por cada 25 estudiantes, con 1,35 en la tabla que se muestra en el estudio, tiene un 85’6% de PDI doctor y un 32,8% de PDI temporal, todos parámetros en ‘verde’ al ser acordes a lo que se va a exigir en el nuevo texto legal, así como el 81,4% de PDI a tiempo completo.Ante esta situación actual, el rector ve una UAL “de la que estar satisfechos, pero sin conformarse jamás”, ya que, a la vez, entiende que “esto, más que ser un acicate, que lo es, hay que tomarlo como una mayor responsabilidad para seguir creciendo sobre unos sólidos pilares, acordes a lo que toda institución de enseñanza superior deberá ser si pretende dar respuesta a las necesidades que surgirán en las sociedades futuras”.