La UAL y Manos Unidas fomentan la cultura de la igualdad

jueves 25 de mayo de 2023 , 17:00h

Enmarcada en la Convocatoria de Ayudas para la realización de actividades y proyectos del I Plan de Igualdad de la Universidad de Almería 2020-2024 impulsada por el Vicerrectorado de Estudiantes, Inclusión e Igualdad, este jueves se ha desarrollado en la Universidad de Almería la conferencia ‘La igualdad de género: un reto para la sociedad africana en el siglo XXI’, impartida por la experta en la materia, María José Hernando, perteneciente al Servicio de Estudios y Documentación de Manos Unidas.

Esta convocatoria de ayudas pretende contribuir al fomento de una Cultura de Igualdad en el ámbito universitario, mediante acciones de sensibilización que impulsen un cambio de actitudes individuales y colectivas para llegar a una auténtica y real igualdad entre mujeres y hombres.

En la presentación del acto, la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, Maribel Ramírez, ha destacado que “el proyecto verdaderamente humano para el futuro de todos los hombres no puede ser el de la desigualdad, la exclusión, o el de la condena a la pobreza de más de dos tercios de la humanidad. Y esto es especialmente grave en el caso de la mujer que en muchos lugares está sufriendo una doble discriminación. Muchas entidades, como Manos Unidas, con sus acciones diarias, nos recuerdan que otro mundo es posible”.

En este sentido ha indicado que entidades como Manos Unidas “tienen mucho que aportar en el proceso de formación de nuestros jóvenes. Sois un activo admirable, querido y necesario. Estoy convencida de que vuestra actividad es cada vez más esencial para la sociedad, para su cohesión y para educar a nuestros jóvenes en el compromiso hacía un futuro más humano”.

Por su parte, María José Hernando, ha explicado que la igualdad de género es un reto en cualquier parte del mundo porque en ningún sitio se cumple, incluido los países desarrollados y, por supuesto, España, “pero en África es un reto que va a costar cientos de años. Es muy difícil que antes de que se acabe el siglo XXI se consiga en este caso los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, el ODS 5, que es de igualdad de género”.

Además, ha indicado que este continente está muy lejos de conseguirla por muchas razones. “Primero porque las sociedades africanas arrastran una tradición de discriminación de las mujeres muy fuerte. En los países islámicos, fundamentalmente por su religión y por sus costumbres ancestrales, las mujeres siempre están en segundo, tercero y en último lugar. Y, luego, los países colonizados que no son islámicos, también arrastran por tradición la discriminación de las mujeres. Hay prácticas como la ablación o los matrimonios precoces que son muy habituales en África para solventar problemas, sobre todo de pobreza, en los que las mujeres o las niñas siempre salen perjudicadas”.

Desde Manos Unidas realizan proyectos que tienen que ver con formación, capacitación y emancipación de las mujeres a nivel económico y a nivel también de participación en sus comunidades. Una labor que llevan realizando desde su primera campaña en 1960.

“El problema de las mujeres es que no tiene palabra, nadie las escucha, no pueden manifestarse, no están en los lugares donde se deciden las cosas que tienen que ver con la comunidad. Es importante que se alfabeticen porque a veces acceden a lugares donde hay representación, pero ellas no tienen palabra porque no saben leer los documentos y no pueden expresar válidamente su opinión”.

La ponente ha señalado que también es necesario lograr su empoderamiento. “Ellas tienen en muchísimos países y regiones la responsabilidad de sus familias y de sus comunidades de hecho, pero por derecho son los varones quienes ejercen ese papel. Por eso es importante ponerlas en el lugar que les corresponde y para lograrlo es fundamental el empoderamiento económico, los emprendimientos. Cuando ellas son capaces de aportar económicamente a la familia empiezan a ser tomadas en cuenta y dejan de ser una carga para los padres y pasan a formar parte del universo en el que sólo estaban los varones”.

Tras el coloquio se ha presentado el stand informativo que circulará por diversos puntos de la UAL durante los próximos meses sobre el ODS 5, el de igualdad de género, destacando, especialmente, la falta de derechos de la mujer africana.