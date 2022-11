Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La Universidad de Cambridge organizará en Almería cientos de exámenes de inglés debido a una convocatoria masiva de plazas en Correos miércoles 23 de noviembre de 2022 , 12:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Universidad de Cambridge, a través de Exams Andalucía (el mayor centro examinador de toda Europa según Cambridge English) organizará hasta el próximo mes de febrero de 2023 cientos de convocatorias extraordinarias de exámenes para acreditar el nivel de inglés debido a una convocatoria masiva de plazas en Correos. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (Correos) ha anunciado a través de su página web la convocatoria general de 7.757 puestos de personal laboral indefinido para el año 2023, para los que será necesario acreditar los niveles A2-Key y B1-Preliminary, dependiendo de los puestos. Las personas aspirantes podrán optar a presentarse a los puestos de trabajo de reparto, agente de clasificación o de atención al cliente, en dos pruebas diferenciadas. La valoración de los méritos se realizará a fecha 31 de diciembre, excepto los cursos de formación y la acreditación de los conocimientos de idiomas, que se efectuarán a 20 de febrero de 2023. Test multinivel Esta convocatoria masiva de plazas se traducirá en la organización de cientos de exámenes de convocatorias tanto de Cambridge English Qualifications (los exámenes tradicionales de Cambridge) como de Linguaskill (un test multinivel que permite acreditar el idioma en 48 horas) en todas las provincias de Andalucía, incluida Almería, por parte de Exams Andalucía. “Desde ya y hasta el próximo mes de febrero, vamos a trabajar con nuestros centros preparadores y academias de inglés para que todas aquellas personas que deseen optar a una de estas plazas convocadas por Correos puedan obtener los certificados de inglés necesarios según la convocatoria oficial, que corresponden a los niveles A2-Key y B1-Preliminary, dependiendo de los puestos”, explica el director de Exámenes de Exams Andalucía, Ricardo Freires. Freires recuerda que las personas que deseen presentarse a estas oposiciones de Correos “podrán acreditar un nivel de inglés A2 y B1, dependiendo de la categoría del puesto al que aspiren, obteniendo su acreditación de Cambridge English en 48 horas y, si lo desean, pudiendo examinarse desde sus propias casas, gracias a Linguaskill, que desde hace varios años Correos acepta para sus convocatorias de empleo”. “Ante la gran demanda de candidatos que optarán a estos puestos de trabajo, desde Exams Andalucía vamos a organizar numerosas convocatorias extraordinarias de exámenes de Cambridge, tanto en Qualifications como en Linguaskill, ya que prevemos una gran demanda de candidatos que necesitan obtener el nivel mínimo de inglés exigido (A2-Key)”, explica Ricardo Freires. También desde casa El director de Exámenes de Exams Andalucía anima a todos los centros preparadores y academias de inglés de Andalucía “a aprovechar esta gran oportunidad, y ofrecer a los candidatos la posibilidad de realizar su examen Linguaskill siete días a la semana, en horario de mañana y de tarde e incluso desde su propia casa, para acreditar su nivel de inglés”. Freires recuerda que, gracias a Exams Andalucía “los candidatos pueden realizar su examen Linguaskill los siete días de la semana, en turnos de mañana o de tarde, incluyendo los fines de semana, cuando realizamos sesiones por la mañana”. Sobre Exams Andalucía Exams Andalucía, anteriormente Institute of Modern Languages (IML Granada), abrió sus puertas en Granada hace más de 65 años, y ha sido reconocido por Cambridge English, departamento perteneciente a la Universidad de Cambridge, como el mayor centro examinador de Europa por el número de candidatos presentados a examen: más de 30.000 candidatos en el año 2019, procedentes de 500 centros preparadores, colegios e instituciones. En la actualidad existen más de 600 centros preparadores oficiales adscritos al Platinum Examination Centre Exams Andalucía, repartidos por las diferentes provincias de Andalucía Oriental, fundamentalmente en las ciudades de Jaén, Granada, Almería, Málaga y Marbella, así como en la provincia de Sevilla. Recientemente, algunos de ellos han sido reconocidos por Exams Andalucía como "Premium Preparation Centre", valorando aspectos fundamentales como el número de candidatos, los resultados obtenidos y la calidad en la enseñanza. En la actualidad, Cambridge English está presente en más de 130 países de todo el mundo, y sus exámenes son reconocidos por más de 25.000 organizaciones e instituciones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

