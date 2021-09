Capital La V edición de la #Greenweek21 llega el jueves 23 a Almería jueves 16 de septiembre de 2021 , 18:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La campaña, que se presentará en la Plaza del Educador, cuenta con la colaboración de RAEE Andalucía, el Ayuntamiento, la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias



La Plaza del Educador de la capital almeriense volvera a ser escenario el próximo jueves, 23 de septiembre, de la presentación de la V edición de la #GreenWeek20, organizada por la Fundación Ecolec para concienciar sobre la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos por sus siglas RAEE.



La campaña, que ya se ha convertido en una cita obligatoria del calendario, ha recogido en sus cuatro primeras ediciones más de cinco toneladas de RAEE y además sigue aumentando el número de ciudades que participan año tras año en la iniciativa y que en este 2021 vuelve a contar con la ciudad de Almería con la colaboración de su Ayuntamiento, que estará representado por Margarita Cobos, concejala de Sostenibilidad Ambiental. La iniciativa cuenta con el apoyo de RAEE Andalucía, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) así como con la colaboración del Ayuntamiento de Almería.



En esta nueva edición la Fundación Ecolec mantiene firmemente su apuesta en los valores del reciclaje y la importancia que ello tiene para el medio ambiente. Por esto mismo, en esta cuarta edición de la #GreenWeek20 se repetirá la iniciativa "1 kilo = 1 árbol" a nivel nacional. Por cada kilo de RAEE recogido en toda España, se llevará a cabo una plantación equivalente de árboles en un Espacio Natural Protegido. Renuévate y Recicla Bajo el eslogan 'Este otoño, renuévate y recicla', la campaña, que estará presente en 5 ciudades andaluzas (Almería, Granada, Huelva, Marbella y Sevilla) cuenta con la colaboración de ayuntamientos y otras organizaciones con el objetivo de incrementar el grado de concienciación ciudadana acerca del reciclaje de RAEE y su importancia para el Medio Ambiente. En anteriores ediciones la campaña ha tenido lugar durante la primavera, pero en 2021, y por segundo año consecutivo, debido a la crisis sanitaria los eventos se han aplazado hasta el mes de septiembre coincidiendo con la llegada del otoño.



Durante la #GreenWeek21 los ciudadanos tendrán a su disposición para depositar sus aparatos eléctricos y electrónicos en desuso los puntos informativos que el Ayuntamiento de Almería y la Fundación Ecolec habilitarán espacios durante los días 21, 23 y 30 de septiembre a disposición de la ciudadanía para que todo el mundo pueda depositar sus RAEE durante la campaña. Los puntos estarán ubicados en la Plaza del Educador (23 y 30) y en la Plaza Vieja (21).



Para premiar la participación ciudadana, la #GreenWeek21 recompensará con diferentes obsequios a los ciudadanos que participen y/o traigan sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en los puntos informativos y los stands que recorrerán las diferentes ciudades durante la campaña. Medidas COVID-19 En el actual panorama sanitario los stands y las personas encargadas de su funcionamiento tendrán una serie de medidas que garanticen la seguridad tanto de los propios informadores como de todos los ciudadanos que pasen por allí a informarse. Todo el personal que atiende el stand dispondrá de formación en materia COVID-19y además estarán en todo momento provistos del material indicado por las autoridades sanitarias para la prevención de contagio. El espacio contará con un dispensador de gel hidroalcohólico a disposición de todas las personas que lo visiten y además será desinfectado diariamente con productos de limpieza indicados para ello.



Además dicho stand, por su propia disposición, es un espacio abierto que garantiza la ventilación continua de su interior. También dispondrá de información relacionada en materia COVID-19 como avisos, recomendaciones, números de teléfono de interés, etc. que estará visible en un roll-up ubicado en un espacio destacado. El stand además contará con una zona de deshechos COVID-19 (papelera con pedal) como pueden ser mascarillas o guantes. 100.000 toneladas anuales de RAAE durante cuatro años consecutivos La Fundación Ecolec se ha convertido en único sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) de España en superar las 100.000 toneladas anuales de RAEE correctamente gestionados correctamente durante cuatro ejercicios consecutivos. La defensa del Medio Ambiente es el principal objetivo de la Fundación ECOLEC, organización sin ánimo de lucro con un firme compromiso con el desarrollo sostenible. Su objetivo es financiar de forma eficiente la recogida, el tratamiento, la valorización y la eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y residuos de pilas y acumuladores Gestión de los RAEE Se definen los aparatos eléctricos y electrónicos como aquellos que necesitan para funcionar corriente eléctrica o campos electromagnéticos, destinados a ser utilizados con una tensión nominal no superior a 1.000 vatios (en corriente alterna) y 1.500 vatios (en corriente continua), y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos. En el momento en que su poseedor decide deshacerse de ellos se convierten en RAEE.



La obligación de gestionar estos residuos de un modo separado del resto de fracciones de residuos viene dada por el Real Decreto 110/2015, que marca las obligaciones y responsabilidades de todos los agentes implicados, entre los que se encuentran los proveedores de productos, comerciantes, administraciones (local, regional y nacional) y los usuarios. Además, de la correcta gestión de los RAEE se obtienen beneficios ambientales.

