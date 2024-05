Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La verdad de la inversión en Sanidad andaluza Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 01 de mayo de 2024 , 04:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A menudo surgen afirmaciones que, repetidas sin verificación, se convierten en bulos con capacidad de influir en la opinión ciudadana, que es lo que el PSOE está haciendo con los datos de la inversión en sanidad en Andalucía. Una de estas afirmaciones es la que sostiene que el gobierno andaluz actual, presidido por Juanma Moreno, está invirtiendo menos en sanidad que el anterior gobierno socialista liderado por Susana Díaz. Sin embargo, un análisis de los datos desmiente esta aseveración. Desde 2018 hasta 2024, el presupuesto de sanidad en Andalucía ha experimentado un incremento significativo. El gasto por persona y año ha ascendido a 1700 euros, lo que representa un aumento del 45% desde 2018, cuando el gasto era de 1100 euros. Este aumento no solo refleja una mayor asignación de recursos, sino también un compromiso más fuerte con la salud pública. Además, se ha registrado un incremento del 66% en el presupuesto para la continuidad asistencial y un impresionante 334% en infraestructuras. Los autoconciertos sanitarios han visto un aumento del 700%, lo que indica una apuesta decidida por mejorar la gestión y eficiencia de los servicios sanitarios. En cuanto a los conciertos sanitarios, estos han disminuido en términos porcentuales respecto al presupuesto total, pasando del 4,19% al 3,92%. Este dato es relevante porque muestra una tendencia hacia la optimización de los recursos y una posible reducción de la externalización de servicios. El porcentaje del PIB destinado a sanidad también ha crecido, pasando del 6,1% al 7,5%. Este es un indicador macroeconómico que refleja la prioridad que se le da a la sanidad en el contexto económico general de la comunidad. Estos datos son una prueba contundente de que las acusaciones de reducción en la inversión son infundadas, y de quien acusa al PP de "vender" la sanidad pública a la privada, miente descaradamente. Es vital que la discusión pública se base en hechos y cifras reales, y no en bulos que distorsionan la realidad y pueden tener consecuencias negativas en la percepción de la gestión sanitaria. La evidencia muestra que el gobierno de Juanma Moreno no solo ha mantenido, sino que ha incrementado la inversión en sanidad en Andalucía, superando a la gestión anterior. Eso no quiere decir que no haya problemas, no quiere decir que no se necesite una inversión mayor, pero de ninguna manera puede sostenerse que ahora se invierte menos, y tampoco que se está "privatizando", porque entonces ¿cómo llamamos a lo que hacían el PSOE e Izquierda Unida? Hablando de bulos informativos, convendría que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, animara a sus compañeros en Andalucía a no usarlos. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1425 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes