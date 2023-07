Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La verdad del voto por correo Emiliano Domene Más artículos de este autor Por lunes 17 de julio de 2023 , 13:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En los últimos días ha vuelto a entrar en Campaña el voto por Correo, un asunto recurrente que embarra una vez más el proceso electoral poniendo en tela de juicio la capacidad de la entidad Correos y sus profesionales para hacer frente al evidente aumento de solicitudes en estos nuevos comicios. Concretamente el líder del PP , Nuñez Feijoo, quien fuera presidente de Correos hace dos décadas, dejaba en el aire esta duda y animaba a los carteros a repartir “mañana, tarde y noche”. Tras estas declaraciones la avalancha de noticias al respecto no se ha hecho esperar: teorías de la conspiración y todo tipo de barbaridades ante las cuales en Sumar creemos conveniente la aclaración de varios conceptos. Cabe recordar que en la gestión del voto por correo, no solo participa la entidad Correos , sino que tiene un papel protagonista la Oficina del Censo electoral, dependiente del INE, que está desarrollando también una frenética actividad, haciendo una labor ejemplar y encargándose, entre otras cuestiones, de recibir las solicitudes, estudiarlas, resolver reclamaciones, preparar la documentación y enviarlas por Correos en un proceso en el que ambos organismos tienen que dar lo mejor de si, pero que lógicamente necesita de unos plazos para realizarse. Respecto a la capacidad de Correos para repartir todos los votos, hay algo que nadie o casi nadie dice, Correos tiene plena capacidad para hacer frente, no solo al voto por correo de estas elecciones, sino a muchos más que se hubieran presentado. El colapso que en ciertos momentos electorales puede provocarse en algunas oficinas es debido a que, paralelamente a este proceso, se depositan en Correos millones de envíos de propaganda electoral por parte de los partidos políticos que concurren a las elecciones, así de claro y sencillo. Nada más y nada menos que uno por elector y por partido político, por lo que fácilmente en el buzón de cualquier familia podremos encontrar de 12 a 16 envíos de propaganda electoral, cuestión ésta que, efectivamente hace que muchos carteros y carteras tengan que trabajar mañana y tarde para hacer frente a su reparto, así como al del resto de correspondencia, cartas, paquetes, notificaciones etc y ante la cual es lógico que se exijan las contrataciones y refuerzos correspondientes. Hay que recordar que esta polémica vino precedida por las quejas de un colectivo que históricamente se ha visto maltratado y olvidado por los diferentes gobiernos de turno, tanto socialistas como populares, al cual se le hurtó el estatus de funcionarios hace dos décadas, y cuya Caja Postal llego a ser el principal banco público de nuestro país, gracias al esfuerzo de aquellos carteros que, especialmente en el ámbito rural, fueron abriendo cartillas hasta el último rincón de España y que fue vendido a empresarios afines, eliminando una herramienta de rentabilidad y desarrollo de futuro, el banco postal, del que sí disponen otros servicios de Correos de países de nuestro entorno. Más allá de bulos y desafortunadas declaraciones, lo único cierto y cuantificable es que el proceso de voto por Correo se ha desarrollado hasta ahora de manera ejemplar, con totales garantías , con unos amplios plazos tanto de solicitud como de depósito, con flexibilidad ( es posible pedir la reexpedición de un lugar a otro) y donde los trabajadores y trabajadoras de Correos se han conjurado, desde el primero al último, para realizar una labor fundamental para el desarrollo de nuestras libertades, con un seguimiento diario, riguroso y serio de todas las cuestiones relativas que han surgido. Los políticos pasarán, pero Correos, y sus más de 300 años de historia, seguirá dando servicio a los ciudadanos y las ciudadanas y los carteros y carteras continuarán en las calles sirviendo de hilo de comunicación entre los pueblos. Sirvan estas líneas para pedir respeto a su labor pasada, presente y futura. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Emiliano Domene Ex concejal e IU-LVCA de Huercal de Almería. Concejal del Ayuntamiento de Huercal de Almería. Coordinador Grupo de Trabajo contra abusos bancarios de IU 9 artículos Todos los firmantes