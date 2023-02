Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar La Vuelta a Almería, referente del ciclismo amateur en Andalucía viernes 24 de febrero de 2023 , 20:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La séptima edición de esta prueba por etapas sin comparación en el territorio andaluz supone un triunfo más de Total Sport Mediterranean La Vuelta Ciclista a Almería ha vuelto a confirmarse, y ya van siete años, como el gran evento del ciclismo amateur en Andalucía, donde no existe prueba de iguales ni similares características: tres etapas, una de ellas contra el crono, en las que ciclistas aficionados ya no solo andaluces, sino llegados desde toda España e incluso del extranjero, pueden sentirse durante todo un fin de semana como grandes profesionales de la bicicleta. Si a nivel deportivo, esta séptima Vuelta Ciclista a Almería contó con los triunfos de Manuel Maestra, en masculino, y de Azahara Pozuelo, en femenino, a nivel organizativo supuso un nuevo triunfo más de Total Sport Mediterranean, empresa líder en la organización de eventos deportivos en Andalucía y una de las que más deportistas mueve a lo largo de todo el año a nivel nacional. Para el CEO de la compañía, Sergio Domínguez, “la Vuelta Ciclista a Almería es un año más la prueba por etapas de referencia para el ciclismo amateur en Andalucía. Mientras en otras provincias, algunas pruebas similares se han tenido que cancelar por falta de participación, en la Vuelta a Almería seguimos contando cada año con mayor número de ciclistas aficionados que llegan desde toda España”. Para Domínguez, “el balance es muy bueno, muy positivo, porque hemos cubierto todas las expectativas y cada vez tenemos también mayor participación en el apartado femenino, ya que una de nuestras premisas, pese a las dificultades, es preservar siempre la presencia y el protagonismo de las mujeres en la carrera”. El alma máter de Total Sport Mediterranean ha agradecido “a los tres ayuntamientos sede, Huércal-Overa, Mojácar y Adra, y a los ayuntamientos de Los Gallardos y Garrucha, su colaboración y predisposición en todo momento, ya no solo por su esponsorización de la prueba, sino por su colaboración en todos los ámbitos, desde funcionarios, técnicos, policías locales y agrupaciones de Protección Civil”. También “a Guardia Civil de Tráfico y su teniente adjunto, Tomás Reyes” y “a todo el equipo de Total Sport Mediterranean”. Mención especial “para la Diputación Provincial de Almería y personalmente al diputado de Deportes, José Antonio García, que desde su llegada al área ha puesto en valor esta prueba”. No solo al sector público se dirigen los agradecimientos de Domínguez. “También es fundamental la aportación del sector privado a este tipo de eventos”: Electrohidráulica SP-Palfinger, patrocinador principal; Hyundai Almerialva, vehículo oficial, Bicis y Motos Craviotto, Gran Premio de la Montaña; Estación de Servicio Cepsa-Los Gurullos, Gran Premio la Regularidad; López Urrutia, Mejor Joven; Urci Hormigones, Gran Premio de las Metas Volantes, y otras empresas colaboradoras como Caparrós, Almesu, Almericar, GSport y dpbmedia. Campeonato Ibérico Máster El éxito organizativo y la experiencia acumulada durante estas siete ediciones de la Vuelta Ciclista a Almería, además de en el pasado Campeonato de España Máster disputado en Huércal-Overa y también organizado por Total Sport Mediterranean, han sido tenidos en cuenta por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que ha designado a la promotora de eventos almeriense como organizadora del próximo Campeonato Ibérico Máster, que se disputará los días 17 y 18 de junio, precisamente, también en el municipio de Huércal-Overa. Se trata de un nuevo campeonato máster, que, en este caso, además de contar con los mejores ciclistas de España de esta categoría, tendrá también la participación de los principales deportistas de esta modalidad y categoría de Portugal. Sergio Domínguez ha reiterado los agradecimientos “al Ayuntamiento de Huércal-Overa y a la Diputación Provincial de Almería”, así como a la Unión Ciclista Internacional, por la apuesta realizada para que este municipio, la provincia y Total Sport Mediterranean puedan volver a acoger otro evento internacional este año. Será la segunda prueba UCI de este año 2023 para Total Sport Mediterranean, después de la Women Cycling Pro Costa de Almería, celebrada también recientemente en la provincia de Almería, con salida en Níjar y llegada en Cuevas del Almanzora. Precisamente, el ciclismo femenino será el siguiente gran protagonista del calendario de Total Sport Mediterranean, con la celebración de la Copa de España Féminas del Bajo Andarax. “Afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas el siguiente tramo del calendario, con una prueba también plenamente consolidada en la provincia, que volverá a traer de nuevo a las mejores ciclistas nacionales a nuestra provincia”, finaliza Domínguez. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.