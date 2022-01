Deportes La XI Carrera Popular que se celebra en El Alquián reunirá a 650 espartanos viernes 21 de enero de 2022 , 17:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Vuelve la prueba, que se realizará el domingo, 23 de enero, a partir de las 9:30 horas junto al campo de fútbol del barrio almeriense Los runners tienen una nueva cita con la conocida y asentada Carrera Popular que organiza el Club Deportivo Espartanos de El Alquián. Este domingo, 23 de enero, a partir de las 9:30 horas, se celebrará la undécima edición de este evento que cuenta con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes. La salida se realizará junto al Complejo Deportivo Los Pinos de El Alquián. Una cita deportiva anhelada por los deportistas que vuelve tras un año sin celebrarse a causa de la pandemia de la covid-19. Las inscripciones ya están cerradas y se espera la participación de 650 participantes en todas las modalidades. Se mantienen las cuatro modalidades de esta competición. Por un lado, la carrera del menor, que va desde la categoría prebenjamín hasta infantil; la carrera saludable con 5 kilómetros; la carrera popular de 10 kilómetros y La Milla, un recorrido que contará con premios en metálico para los ganadores (100€ para el primer puesto, 75€ para el segundo y 50€ para el tercero). Este año, parte del recorrido se verá modificado por un tramo en obras. Los participantes discurrirán por el bulevar de El Alquián y avanzarán hasta la playa de El Perdigal. Así, Emilio Baeza, tesorero del C.D. Espartanos, ha manifestado que se esperará “un día bueno, es una jornada de fiesta en el barrio y esperamos que sea un éxito, se cumplirán las medidas de seguridad y sanitarias por la situación que estamos atravesando”. El concejal de Deportes, Juanjo Segura resalta el apoyo que brinda el PMD porque “la idea que comenzó con un grupo de amigos que salían a correr, ahora se ha convertido en un ejemplo de promoción del deporte y de un barrio, a través del atletismo y el duatlón”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

