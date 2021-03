Capital Ampliar La zona azul recupera la normalidad en la capital el lunes sábado 20 de marzo de 2021 , 19:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Los nuevos horarios de desescalada anunciados por la Junta de Andalucía para comercio y hostelería provocan la normalización del servicio de la zona azul, con lo que volverá a ser de pago a partir de las 18,00 horas.



El Ayuntamiento de Almería informa en un comunicado restablece el pago de la zona azul con su horario habitual desde este lunes 22 de marzo, de modo que el aparcamiento regulado se prolongará de lunes a viernes desde las 9,00 hasta las 14,00 horas y desde las 16,30 hasta las 20,30 horas, y los sábados, desde las 9,00 hasta las 14,00 horas.



Esta vuelta a la normalidad se produce después de que la Junta de Andalucía anunciara este miércoles los nuevos horarios para comercio y hostelería en fase de desescalada de cara a las próximas tres semanas, en las que se incluye por lo tanto la Semana Santa.

