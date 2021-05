Capital LaOficina quiere crear un repositorio fotográfico de rodajes en Almería viernes 21 de mayo de 2021 , 09:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Gestiona la Casa del Cine



En el marco de las actividades del Día Internacional de los Museos, el coordinador de la Asociación Cultural LaOficina, Carlos J. Vives, anunciaba este martes 18 desde el hall de la Casa del Cine la presentación de la Fase Cero del ‘Laboratorio Ciudadano ´Fotografías de rodajes de Almería 1960-2020’, “donde queremos que tanto ciudadanos como otras instituciones y asociaciones puedan participar y realizar así un repositorio libre de imágenes digitales y físicas que sirvan de consulta universal”.



Carlos Vives ha explicado que, pese a que el laboratorio se llama ‘Fotografías de rodajes de Almería de 1960-2020’, “si fuéramos más precisos tendríamos que poner 1961 a 2021, con el boom de los rodajes en el año 1961 y que cierra con los rodajes que se han llevado a cabo durante la pandemia”.



“Me gustaría hacer una parada en el cartel anunciador, una foto tomada de la película ‘La muerte tenía un precio’, de 1965, muy reconocible, con Clint Eastwood y ese decorado de poblado de western que, para la gente que conoce la historia del Cine y del spaghetti western, sabe que se rodó en esta provincia”, ha apuntado Vives, quien ha querido añadir que “lo que puede que no conozca la gente es que ese niño almeriense , conocido como ‘el niño Leone’, fue uno de los muchos actores, extras, figurantes, técnicos que han pasado por estos rodajes durante estos 60 años“. Y eso precisamente busca el laboratorio, crear un archivo de fotos de todas esas personas y familias involucradas en los rodajes.



Vives ha querido puntualizar sobre que significa un laboratorio “estamos acostumbrados a un rol pasivo dentro de los museos donde solemos ser consumidores de algo preconcebido, pero en un laboratorio ciudadano nos convertimos en productores activos de ideas y proyectos tanto propias como de otros”.



“Este laboratorio va a ser flexible y accesible a todas las personas y a cualquier colectivo o asociación, de cualquier procedencia, no sólo del ámbito cinematográfico, sino que caben otras ramas del artístico o tecnológico por ejemplo”, así como la especialización de los participantes, de los que Vives ha destacado que “pueden ser principiantes o expertos, todos son bienvenidos, queremos mezclar esos saberes, eso es lo que nos importa”, ha aclarado el coordinador de LaOficina. En cuanto al desarrollo del proyecto, Vives ha explicado que, en este acto “presentamos lo que va a ser la fase 0, que sería la de preproducción, en la que haremos una búsqueda de colectivos afines que quieran o les pueda interesar este tema”. En este punto. Vives ha destacado que “hemos unido fuerzas con ‘AlmeríaCine’, con 20 años de existencia en Almería y que en 2019 lanzaron un convocatoria para buscar fotografías de figurantes almerienses” y que en la actualidad cuentan con más de un centenar de fotografías.



Finalmente, Vives ha añadido que “la convocatoria se lanzará dentro de un mes, en la semana del 14 al 20 de junio, con dos líneas de actuación: 1. personas que tengan fotografías de rodajes que quieran hacer públicas y 2. grupos promotores de ideas y proyectos (asociaciones, colectivos no formales, instituciones) que estén interesados en las fotografías de manera más amplia”, ejemplos de ello, son asociaciones involucradas en el patrimonio, la ciencia, la historia, la música y el propio cine que puedan encontrar una idea para desarrollar en el laboratorio.



Recordemos que la Asociación LaOficina pasó a habitar el Museo Casa del Cine de Almería este pasado martes 11 de mayo previo convenio con el área de Promoción de la Ciudad, presidida por el concejal Carlos Sánchez.

