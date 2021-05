Sucesos Cae una banda que concertaba matrimonios de conveniencia viernes 21 de mayo de 2021 , 11:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los arrestados de origen nigeriano y español se enfrentan a los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros





Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, las cuáles formaban parte de un grupo delictivo especializado en concertar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos comunitarios y personas de origen subsahariano, con la intención de regularizar la situación administrativa de éstos últimos en España.



La “Operación Goliat” desarrollada por los agentes de la U.C.R.I.F. de la Comisaría de Almería, se empezó a fraguar en los primeros días del mes de enero del año en curso.



Los investigadores descubrieron la existencia de una organización que intermediaba entre inmigrantes en situación irregular y ciudadanos comunitarios, los cuáles a cambio de elevadas sumas de dinero, se ofrecían materializar un matrimonio civil y simular una relación afectiva inexistente.



Así, beneficiaban los ciudadanos extranjeros de una tarjeta de residencia y con ello, la libre circulación y residencia por la Unión Europea, y el derecho a ejercer cualquier actividad por cuenta ajena o propia en igualdad condición que los españoles.



Detenidas cinco personas

Las pesquisas policiales llevaron a la identificación de cuatro hombres y una mujer, tres de los varones de origen nigeriano, y el resto españoles. La mujer llegó a celebrar un matrimonio con un ciudadano nigeriano a cambio de 3.000 euros.



La organización reclutaba mujeres de Rumanía y Bulgaria, quienes a cambio de una cantidad que rondaba entre los 3.000 y 5.000 euros, venían de sus países con la única intención de celebrar un matrimonio civil, y una vez realizado este acto, regresaban a sus países de origen.



Ya en España, uno de los arrestados ofrecía la vivienda de la que disponía para empadronar a las nuevas parejas, y falsificaba un contrato de arrendamiento para dar solidez a la unión.



Los integrantes de estos matrimonios concertados no se conocían con anterioridad, incurriendo en contradicciones y errores severos durante las declaraciones manifestadas en la Comisaría Provincial.





Detectadas cuatro uniones fraudulentas



Tras esta primera fase de la "Operación Goliat", la Policía Nacional en Almería ha detectado cuatro uniones fraudulentas entre varones nigerianos y mujeres búlgaras, rumanas y españolas.



Sobre éstas, se han remitido a la Oficina de Extranjería de Almería los correspondientes informes, para que se proceda a la extinción de las correspondientes autorizaciones de residencia.



