Economía Las 7 Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de Almería podrán solicitar ayudas domingo 31 de julio de 2022 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El trabajo de estas entidades es fundamental para garantizar la buena salud de los animales en Andalucía La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural abre el próximo lunes, 1 de agosto, el plazo para solicitar las ayudas que respaldan la ejecución de programas sanitarios en Andalucía a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) en el período 2022-2023. El presupuesto total de estas subvenciones ronda los 3,7 millones de euros y los representantes de las ADSG interesadas en beneficiarse de los incentivos disponen de un mes de plazo para presentar su solicitud, como se especifica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Concretamente, los trámites pueden realizarse desde el 1 al 31 de agosto de este año. La consejera Carmen Crespo ha subrayado que “las ADSG realizan una labor de gran relevancia, ya que el apoyo que prestan al Gobierno autonómico es imprescindible para garantizar la buena salud de los animales en Andalucía”. “La sanidad animal es muy importante tanto para el bienestar de las propias ganaderías como para la productividad de las explotaciones”, ha recalcado Crespo, quien ha subrayado que, “por ejemplo, para mantener el comercio nacional e internacional de animales y productos derivados es necesario contar con un buen índice de salud”. Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera están formadas por ganaderos que, bajo la dirección técnica de servicios veterinarios y en colaboración con la Consejería, llevan a cabo actuaciones incluidas en diversos programas de profilaxis, lucha contra enfermedades de los animales y mejora de sus condiciones higiénicas. Como ha destacado la consejera, “el buen funcionamiento de la sanidad animal en Andalucía se debe, en gran parte, a esta colaboración público-privada entre las ADSG y la Junta”. En total, Andalucía cuenta actualmente con 78 ADSG repartidas por todas las provincias. En el caso de Almería, el territorio acoge a 7 Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera; Cádiz otras 7; Córdoba 9; Granada 13; Huelva 4; Jaén 13; Málaga 9; y Sevilla otras 13. Además, en la Comunidad Autónoma operan otras tres entidades de ámbito regional. “Sumamos esfuerzos para alcanzar el máximo éxito en una labor de la que se benefician los animales, la salud pública y un importante sector productivo”, ha aseverado la consejera, quien ha recordado que “la actividad ganadera se encuentra, junto a la agricultura y la pesca, entre los pilares básicos de nuestra economía”. En 2020, la producción animal andaluza superó los 2.025 millones de euros, montante que representa el 10% de la Producción de la Rama Agraria andaluza de ese mismo año. Andalucía cuenta aproximadamente 27.300 explotaciones ganaderas dedicadas, principalmente, al ganado ovino, caprino y de otros herbívoros (28,4%). Conceptos subvencionables El objetivo de estas ayudas es compensar las inversiones que deben realizar las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadería de Andalucía para ejecutar actuaciones de prevención, control, lucha o erradicación de enfermedades de los animales en colaboración con el Gobierno andaluz. En concreto, como recoge el BOJA, la nueva convocatoria se refiere a actividades realizadas entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 agosto de 2023. Entre los conceptos que respalda esta línea de incentivos se encuentran los gastos relativos a la adquisición de vacunas, a la contratación de personal veterinario autorizado de la ADSG y a la realización de analíticas en el marco de la ejecución de programas de vacunación. Asimismo, también se contemplan las actuaciones sanitarias ejecutadas en el marco de los programas de la enfermedad de Aujeszky (herpesvirus) en la cabaña porcina; de calificación de tuberculosis caprina; de vigilancia, control y erradicación de la fiebre catarral ovina (Lengua azul); y de erradicación de la tuberculosis bovina. Además, también es subvencionable la ejecución de medidas incluidas en el programa de vigilancia y control de serotipos de salmonella de importancia para la salud pública en explotaciones avícolas; y en el programa sanitario en explotaciones acuícolas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

