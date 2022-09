Almería Ampliar Las aguas de baño de las playas almerienses siguen aptas viernes 16 de septiembre de 2022 , 11:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Continúa la prohibición temporal del baño en la Presa La Colada en la localidad cordobesa de El Viso Todas las aguas de baño de las playas andaluzas se encuentran dentro de los niveles de calidad establecidos, manteniéndose no apta para el baño el agua del Embalse del río Guadamatillas (Presa La Colada) en El Viso (Córdoba), según el informe elaborado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo durante la primera quincena de septiembre de 2022. La Consejería ha vigilado los 351 puntos de muestreo en las 272 zonas de baño marítimas y 8 zonas de baño continentales andaluzas. Las muestras de agua han sido analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, como los macroscópicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo –de cristal, plástico, caucho, madera, que pueda afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario. Por provincias, en Almería se han realizado un total de 90 muestreos en los 90 puntos censados, que se encuentran repartidos en 77 zonas de baño de 13 municipios almerienses. Por su parte, en Cádiz se han realizado 83 muestreos en 77 puntos censados, repartidos en 55 zonas de baño de 16 municipios. En Granada se han realizado 37 muestreos en los 37 puntos censados que se encuentran en 30 zonas de baño de 10 municipios. En la provincia de Huelva, se han realizado 52 muestreos en 50 puntos censados, repartidos en 25 zonas de baño de 9 municipios. Finalmente, en la provincia de Málaga, han sido un total de 99 muestreos en 97 puntos censados, que se encuentran repartidos en 85 zonas de baño de 14 municipios. En el caso de las zonas de baño continentales, el muestreo se ha llevado a cabo en la Balsa Cela en Lúcar, Almería; en el caso de la provincia de Córdoba, en el Embalse de La Breña II en Almodóvar del Río y en la Presa de la Colada. En cuanto a la provincia de Granada se han analizado las aguas de los Embalses de Cubillas en Albolote, Bermejales en Arenas del Rey, Embalse Negratín en Cuevas del Campo, y el Manantial de Fuencaliente en los municipios de Huéscar y Orce. Este informe sobre la calidad sanitaria de las aguas, que indica su aptitud y en su caso, informa sobre recomendaciones o prohibiciones de baño, se emite periódicamente cada quince días a lo largo de la temporada estival y estará disponible para su consulta pública a través de la web de Consejería de Salud y Consumo hasta que finalice la temporada de baño el 30 de septiembre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

