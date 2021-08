Deportes Las almerienses AM Team ganan con autoridad el Torneo Arena 1000 de balonmano playa domingo 08 de agosto de 2021 , 18:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal Juanjo Segura, el diputado José Antonio García y el vicepresidente de la Federación, José María Fernández, entregan los premios en la playa de El Palmeral



“Ha sido un éxito deportivo y de organización, ha beneficiado a los negocios de Almería y el público ha respetado las normas para prevenir el Covid. Estamos muy contentos”. Estas palabras pronunciadas por el vicepresidente de la Federación Española de Balonmano, José María Fernández, reflejan la satisfacción por el torneo Arena 1000 de Almería, celebrado el fin de semana en la playa de El Palmeral, y a cuya entrega de premios han asistido el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, y el diputado de Deportes de la Diputación Provincial, José Antonio García, en representación de las dos instituciones que han apoyado la competición.



Y es que ha sido redondo hasta los resultados con un nuevo triunfo de las campeonas de Europa, las almerienses AM Team, que se impusieron con claridad sobre Marujalimón Utrera en la final senior femenina, que se llevaron en dos sets (0:2, 12:25, 20:26). Y en Cadete Femenino también se ha visto un éxito almeriense, concretamente de Balonmano Playa Roquetas.



En la categoría masculina, Ciudad de Málaga repitió campeonato tras ganar en Gijón. El conjunto malagueño se proclamó campeón tras un igualado encuentro ante Pinturas Andalucía Sevilla (2:0; 18:23, 18:25), uno de los mejores equipos de la competición. Así se cerró el pleno andaluz en el último Arena 1000 de la temporada. La mejor jugadora del torneo ha sido Cristina Conejero, de AM Team, y Adrián Bandera, MVP masculino, de Ciudad de Málaga.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha afirmado que “Almería es una ciudad ideal para la celebración de eventos deportivos por nuestras instalaciones, red hotelera, el clima, gastronomía y cultura, y en verano, por los 32 kilómetros de playa. Y este Torneo Arena 1000 ha sido una nueva demostración. La presencia de 120 equipos y más de 3.000 personas ha generado negocio para las empresas del sector y para hoteles, restaurantes y comercios”.



Juanjo Segura ha querido “dar las gracias a la Federación Española de Balonmano, por lo que haber confiado en nuestra ciudad para este evento, que no queremos que sea algo aislado y esperamos continuar celebrándolo en próximos años”.



Por su parte, el diputado de Deportes, José Antonio García, ha mostrado su agradecimiento a la federación por la organización del torneo: "Almería tiene todo lo que el balonmano playa necesita. Un orgullo que nuestra provincia haya sido sede nacional del Arena Handball Tour. Seguimos siendo referencia deportiva en todo el mundo"



Además, el diputado provincial ha añadido que este tipo de torneos contribuyen a seguir consolidando el binomio deporte y turismo: "Traer a Almería un campeonato de estas características es esencial para que cualquier persona conozca las excelencias del destino turístico Costa de Almería".







Ganadores

La playa de El Palmeral de Almería ha celebrado la competición en seis pistas, una de ellas con gradas, desde el pasado viernes y hasta hoy, domingo. En Senior Femenino ha logrado un nuevo éxito el equipo almeriense AM Team, que suma este triunfo a los logrados en los Torneos Arena 1000 de Nazaré (Portugal) y Orihuela (Alicante), es decir, todos menos Gijón, así como el Campeonato de Europa y de la Copa de España en Torrox, y son las máximas favoritas para el Campeonato de España en Valencia. Por eso, el Ayuntamiento ayer, sábado, les rindió un homenaje y entregó la bandera de la ciudad, a la vez que recibieron regalos de Sabores Almería.



En Senior Masculino, el ganador es Ciudad de Málaga, que repite triunfo tras Gijón. En la categoría juvenil, Beach Ciudad Real, tras un torneo espectacular, se impuso en la final femenina a Playas de Fuengirola (2:0; 30:26, 16:14) para coronarse campeón. En la categoría masculina, Spit ARHS repitió el título logrado en Gijón, esta vez ante Maravillas Benalmádena, con un final de infarto en el segundo set (2:0, 24:38, 30:32).



En Cadete Masculino ha ganado Vnacasas BMP Algeciras y en Femenino, Balonmano Playa Roquetas. Por último, en Infantil, Balonmano Playa Rayito Salinero de Torrevieja ha ganado tanto en categoría masculina como femenina.



