Opinión Las barbaridades de Rodrigo Alonso Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por jueves 23 de septiembre de 2021 , 13:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



La rueda de prensa del parlamentario almeriense de Vox Rodrigo Alonso de este martes ha sido un auténtico despropósito del principio al final, rozando a veces lo infame, con el único fin de lograr una perversión de la realidad para cumplir un único objetivo, que es el de arremeter contra el PP y Ciudadanos para que se produzca un adelanto electoral en la confianza de que les beneficiará.



A mi, que de entrada un político se ponga a juzgar a los medios de comunicación, a decir cuales son los buenos y cuales son los malos, y sobre todo, que nos diga qué tenemos que decir, y qué no, y de qué modo debemos decir lo que decimos, me cabrea, me cabrea mucho… y no es precisamente Vox un partido huérfano de medios de comunicación, sobre todo en el ámbito radiofónico o entre los nativos digitales. Ese “o estás conmigo o estás contra mi” es de una miopía propia de dictadorcuelos inquisodores, pero qué vamos a esperar de un personajillo que confunde la nacionalidad, la raza, la religión, la ideología política…



Vamos a un ejemplo. Critica Alonso que en Ceuta se declare festivo el final del mes de Ramadán… y lo hace hablando de la Reconquista (en realidad no debería llevar el “re” pero mejor lo dejamos para otro día…), a ver, Rodrigo, esta ciudad española está llena de españoles, y la mayoría de esos españoles son musulmanes ¿qué problema tienes con que los españoles musulmanes puedan tener en el calendario de fiestas una musulmana? ¿es que son menos españoles por no ser cristianos? ¿es eso? Y supongo que también habría que prohibir el Día del Orgullo porque un buen español no puede ser homosexual, claro.



Pero ese extraño concepto de “patria” que tienen en Vox les llevó, y es otro ejemplo, a romper relaciones con el Gobierno andaluz cuando éste dijo que estaba dispuesto a acoger a menores de los que asaltaron la valla de Ceuta ilegalmente. ¿Pero no es lógico que en una nación todos se ayuden? ¿Qué debería haber hecho Andalucía y el resto de Comunidades, dejar que los ceutíes se comieran este problema ellos solos?



Además de las clases de periodismo y de ética impartidas por este sujeto que afirma que los ricos lo son por naturaleza, o que la culpa de la subida del precio de la luz la tiene ETA, o que defiende la “soberanía energética”, exactamente lo mismo y con las mismas palabras que pide Podemos… igual que coincide con Podemos en dar lecciones de buen y mal periodismo, en poner la diana a medios y profesionales… además, este tipo es capaz de causar sonrojo con chorradas tales como cambiarle el nombre al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, a quien llamó Joaquín Pich… vamos, no recuerdo a Santiago Abascal diciendo “Jorge Pujol”… pero bueno, es lo que tienen los conversos.



Tampoco tiene problema en afirmar que el Estado de las autonomías está “fallido” porque se producen desajustes, despilfarros o corrupciones, pero eso sí, ellos son muy constitucionalistas, tanto que cuando alguien osa criticar que seamos una monarquía por haber desajustes, despilfarros o corrupciones, eso no son constitucionalistas. Si se exhibe la bandera preconstitucional impuesta por Franco, no pasa nada, porque al fin y al cabo fue una bandera española, pero si es la de la II República, recogida en una Constitución que fue aprobada sin un solo voto en contra el Congreso.



Con su habitual prepotencia, Alonso en medio de esta excreción, lo que vino a decir a los periodistas, a quienes retó a transcribir sus palabras, es que el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla no está haciendo nada por impedir que lleguen inmigrantes de modo ilegal a Andalucía, que no está haciendo nada contra aquellos que después de estar en un CATE o en un CIE salen a la calle sin control… le acusa de no dotar de medios a la Policía Nacional y a la Guardia Civil… pues claro… es que la Junta de Andalucía no tiene ninguna competencia en inmigración, ninguna, como tampoco tiene su propia policía (más allá de una exigua unidad adscrita de dudosa utilidad)… pero todo vale para arremeter contra el PP, lo que sea… a ver si cuela.



Igual que “a ver si cuela” y sin un solo documento que lo demuestre, sin una sola prueba, mientras calla sobre los botellones y las fiestas ilegales en las que se producen multitud de contagios de covid, asegura que hay inmigrantes ilegales con el virus sueltos por las calles –sanidad exterior también es competencia del Gobierno central- y sin papeles habla de multitud de crímenes ocultados por los medios de comunicación por estar cometidos por extranjeros.



Y después de todo este despropósito se pone a darlos lecciones de ética periodista, dejando una cosa muy clara y es que, igual que la extrema izquierda, quienes son críticos con sus planteamientos, quienes les retratan… son “sicarios”, es decir, “asesinos asalariados” según el Diccionario de la Real Academia Española. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 748 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)