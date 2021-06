Almería Ampliar Las cabras montesas de más de 60 municipios en Almería, afectadas por la sarna sarcóptica martes 01 de junio de 2021 , 12:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El 64% de los municipios de la provincia han sido declarados áreas de emergencia cinegética temporal La Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos ha publicado una resolución en la que declaran una lista de municipios andaluces como zonas de emergencia cinegética: en concreto, además de la almeriense, las provincias afectadas son las de Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. La declaración se debe a la presencia de sarna en las poblaciones de cabra montés de estos lugares, especie especialmente vulnerable a la enfermedad y cuya presencia en nuestro contorno es síntoma de la biodiversidad de la Península Ibérica. Es precisamente por la importancia para nuestro entorno que tiene este animal por lo que se llevan a cabo controles periódicos de la densidad de su población: aunque la presencia de sarna ha descendido desde que se efectúan medidas periódicas de control, los expertos consideran que será necesario adoptar estas técnicas hasta la temporada de 2022/2023. Las principales medidas que se van a llevar a cabo consisten en la eliminación de los animales afectados y el descenso de población, ya que el contagio de la sarna va ligado al número de cabras que haya. Como novedad, este año se han introducido opciones de tratamiento en centros especializados con el fin de tratar de curar la dolencia: esta medida, que se ha aplicado previamente en otros lugares del país, ha demostrado ser efectiva sin tener que recurrir a la solución radical de la erradicación de ejemplares. Este sistema se llevará a cabo a través de la administración de los antibióticos por vía oral a la población afectada en una mezcla de piensos, acotando el territorio para evitar que otros animales ingieran la medicación. Un total de 66 municipios de Almería se ven afectados por las medidas que se han decretado, entre los cuales se encuentran la propia capital, El Ejido, Adra, Vícar, Alcolea, Tabernas, Padules, Paterna del Río o el Huércal de Almería. Las provincias de Cádiz y Sevilla son las menos afectadas, con escasos municipios declarados como zona de emergencia; Jaén y Granada cuentan con el mayor número de zonas afectadas. La resolución incluye también el protocolo del tratamiento de cadáveres de cabras montesas que hayan sido cazados: siguiendo la normativa vigente, se desecharan los restos que no puedan destinarse a consumo humano. Si hubiera sospechas de contagio, los animales deberán ser desollados, con la piel permaneciendo bajo custodia de los organismos competentes en materia de caza. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

