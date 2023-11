Las cesiones de Pedro Sánchez sobrevuelan la subida de IBI en Almería

Según él, las estimaciones sobre la subida en el recibo medio de IBI son “hipócritas políticamente” porque, según sus cálculos, “un recibo medio de 400 euros de IBI” supondrá una subida de “108 euros”, mientras que en uno de 600 euros “las subidas son de 180” euros. “No lo disimulen en esas medias que al final intentan ocultar”, ha añadido.

El portavoz de Con Andalucía, Alejandro Lorenzo (Podemos), ha rechazado el “chantaje” que se hace a los ciudadanos con la amenaza de “recortar los servicios públicos, que ya están bastante deteriorados” si no se aumenta el recibo, lo que a su juicio supone un “maltrato a la clase trabajadora”. Ha pedido que se le quite la exención del pago de IBI a los negocios de la Iglesia que no tienen que ver con el culto.