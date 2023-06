Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Las claras diferencias entre Sumar y Podemos

sábado 10 de junio de 2023 , 05:00h

Estoy convencido de que la leer “Las claras diferencias entre Sumar y Podemos”, ha ido de cabeza a abrir este artículo porque quiere saber cuáles son. Seguro que le intrigan, porque probablemente no ha sido capaz hasta ahora de encontrarlas, y como andan a la gresca, debe pensar que se está perdiendo algo, que si están tan enfrentados debe ser porque tienen divergencias de fondo, muy marcadas, muy consistentes.

Podemos es un partido, y Sumar es… es… bueno, es un partido instrumental, que debe ser porque suena mucho y hay una persona que lleva la voz cantante, Yolanda Díaz.

¿Qué es lo que les impide entenderse? ¿Qué es lo que les acerca? Analicemos algunas de las claves de su relación.

- Podemos defiende que Irene Montero sea la número dos de la candidatura, mientras que Sumar la rechaza por considerarla una rémora y una fuente de conflictos, aunque para Yolanda Díaz, hasta hace unos días, era casi una “compi yogui”, en caso de ambas hiciesen yoga, y una de ellas fuese reina. Ambos partidos reconocen que Montero es una ministra de Igualdad muy comprometida, que ha impulsado leyes tan importantes para las mujeres, como la ley del sí es sí, o la ley trans. La diferencia es que Podemos lo cree y en Sumar lo perciben como tóxica, vamos, que no suma, pero tampoco acaban de aclarar por qué, si tan estupendo ha sido su trabajo, según la propia lideresa sumatoria.

- Podemos ha sometido a sus bases la decisión sobre la coalición con Sumar, y ha obtenido un respaldo masivo del 97%. Sumar no ha sometido a sus bases la decisión sobre la coalición con Podemos, porque no las tiene. Pero la pregunta de Podemos recordaba a la del referéndum andaluz de autonomía, o a la de la OTAN.

- Podemos está dispuesto a sellar la coalición con Sumar, pero reclama respeto y no admite vetos. Sumar está dispuesto a sellar la coalición con Podemos, pero reclama coherencia y no admite imposiciones. Ambos partidos coinciden en que la unidad es esencial, pero con distintas exigencias. Para Podemos, unidad significa que ellos lideren. Para Sumar, unidad significa que ellos lideren.

- Podemos se juega su futuro en estas elecciones, porque puede desaparecer del Congreso si no va con Sumar. Sumar se juega su futuro en estas elecciones, porque puede quedarse sin fuerza suficiente como para ser socios en el Gobierno del 23J en caso de que gane Pedro Sánchez. Ambos partidos coinciden en que estas elecciones son cruciales, pero con distintas preocupaciones. Para Podemos, lo importante es conservar los sueldos de sus dirigentes. Para Sumar, lo importante es conserva

-Para Podemos, es importante poder pagar la hipoteca de la casa, y para Sumar, lo importante es poder tener avales para solicitar el préstamo.

Como se puede observar no hemos hablado de ideología, porque Podemos y Sumar son dos partidos exactamente iguales, como lo es Más País.

Pero resulta evidente que la ideología no es suficiente para superar sus diferencias internas, así que solo podemos entender que les separa los sillones, y no solo vistos como la nómina a final de mes –que también- sino como el punto de orgullo personal, porque Yolanda Díaz le debe a Podemos lo que es, pero Podemos sin Yolanda Díaz, no podrá.