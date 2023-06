Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Preparados para el 23J Ana Martínez Labella Más artículos de este autor Por sábado 10 de junio de 2023 , 10:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La sorpresiva convocatoria de las elecciones generales para el próximo 23 de julio apenas nos ha dejado tiempo para digerir el éxito del 28 de mayo. Lo cierto es que, si el presidente del Gobierno pretendía jugar al despiste con la fecha de los comicios, se equivoca completamente. No hay mayor incentivo que el amplio respaldo obtenido en las elecciones municipales para afrontar este plebiscito sobre Pedro Sánchez. Estamos preparados para contagiar esa ola de ilusión a toda España. Es una necesidad objetiva para cambiar el rumbo, dejar a un lado las divisiones y afrontar el futuro con un proyecto común. Y esa operación, que implica más gestión y menos insultos a la oposición, debe liderarla Alberto Núñez Feijóo. Apostemos por un cambio en el fondo y en las formas, pues no es sostenible que los designios de nuestro país descansen sobre un gobierno agotado, fallido y al servicio de los deseos de los independistas, Bildu y la extrema izquierda, que además se sienta en el Consejo de Ministros. Tenemos una oportunidad de oro para Almería. Con el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía gobernadas por el Partido Popular, sería un avance muy importante lograr el Gobierno de España. Porque tendríamos el apoyo definitivo para dar un impulso a las comunicaciones y acabar de una vez por todas con el aislamiento que padece Almería desde hace demasiado tiempo. Lo que está en juego es la llegada del AVE o la conexión de la A7 con el Puerto, por ejemplo, además de una bajada fiscal que será muy bien recibida, especialmente entre los autónomos. Por tanto, las elecciones generales también se juegan desde Almería porque su influencia es directa. Cada voto cuenta y decide también el futuro de nuestra ciudad que, en definitiva, nos preocupa a todos. Esa es una razón más que suficiente para acudir a las urnas y elegir un modelo sensato, serio y fundamentalmente estable para España. Desde el Partido Popular estamos preparados para gobernar, ya lo hemos demostrado en Almería y en Andalucía. Hagamos realidad el Gobierno de España. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Ana Martínez Labella Concejala del PP del Ayuntamiento de Almería 91 artículos Todos los firmantes