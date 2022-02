Economía Ampliar Las exportaciones de Almería a México crecen el 17,6% miércoles 02 de febrero de 2022 , 11:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha organizado recientemente una jornada de networking online para pymes andaluzas con presencia en el mercado mexicano, denominada “Red de Empresas Andaluzas en México”, con el objetivo de establecer nuevos lazos comerciales y extender una red de apoyo para las compañías de la comunidad ya implantadas en el país hispanoamericano, así como para aquellas firmas que quieran introducirse en este mercado y favorecer sinergias entre ellas en función de sus distintas trayectorias.

En este encuentro, que ya se ha realizado con exitosa fórmula similar en otros destinos como EE.UU., Extenda ha contado con la participación de 35 empresas andaluzas implantadas en México y dos agentes mexicanos, cifra récord en una acción organizada por la Oficina de Extenda en este mercado, y en la que han intervenido también el Consejero Económico y Comercial de la Embajada de España en México, Álvaro Pastor Escribano, así como representantes de la propia Oficina de Extenda en México. A través de estas jornadas, Extenda ha definido una nueva vía de comunicación directa con las empresas presentes en el mercado mexicano para proveerlas de información de valor sobre las acciones que desarrolle la empresa pública en dicho destino como misiones, ferias o agendas individuales, que puedan integrarse de forma eficaz en el plan de acción de las compañías andaluzas que busquen ampliar su negocio en México, con oportunidades en telecomunicaciones, digitalización, ciberseguridad, minería, aeronáutica, industria alimentaria y servicios. Con ello, la empresa pública quiere ofrecer un programa de actividades y servicios específicos y adaptados a las necesidades que requieran satisfacer las necesidades de las compañías andaluzas en México, un país al que Andalucía exportó un 40% más entre enero y noviembre de 2021. El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha destacado la importancia de esta jornada de networking enfocada a México, “un mercado altamente competitivo y de gran interés para las empresas andaluzas, con una economía abierta gracias a más de una docena de acuerdos de libre comercio, que garantizan unas fluidas relaciones internacionales de las que pymes de nuestra comunidad pueden beneficiarse”. Bernal, que ha valorado positivamente el éxito de este encuentro, ha recordado también que “México es el tercer mercado del continente americano para las exportaciones andaluzas, sólo por detrás de EE.UU. y Canadá, con unas exportaciones entre enero y noviembre de 2021 que alcanzaron la cifra de 232 millones de euros, lo que supone un incremento del 40% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que indica que los flujos comerciales se están recuperando tras el primer año de pandemia, si bien aún existe un margen comercial que todavía puede seguir creciendo, con una estrategia de negocio adecuada y apoyada por los servicios que Extenda quiere ofrecer a las compañías andaluzas para ganar terreno en México”. En este sentido, el consejero delegado de Extenda ha apuntado que “el mercado mexicano, con más de 126 millones de habitantes y una demanda en aumento, ofrece interesantes oportunidades para las firmas andaluzas en sectores clave como las tecnologías avanzadas, la aeronáutica, la minería, la industria alimentaria o los servicios, en los que Andalucía ha demostrado sobradamente su know how internacionalmente”. ANÁLISIS DE MERCADO Y SINERGIAS COMERCIALES Tras una primera introducción por parte de representantes de la Oficina de Extenda en México, el consejero Económico y Comercial de la Embajada de España en México, Álvaro Pastor Escribano, realizó una pormenorizada presentación sobre el mercado mexicano, sus condiciones económicas y políticas, los retos y amenazas en el país, así como un análisis sobre los intercambios comerciales entre México y Andalucía. Pastor Escribano es consejero Económico y Comercial Jefe de la Embajada de España en México desde 2019. Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, es máster en Finanzas por la Universidad de Londres y en la última década ha desempeñado diversos puestos en materia de análisis macroeconómico en los Ministerios de Economía y Hacienda. Durante su intervención, Pastor insistió en que “México es un mercado prioritario debido a su estabilidad, la creciente demanda de sus consumidores y la mano de obra competitiva, que lo hacen un destino atractivo para las exportaciones e inversiones”. Una condición auspiciada también por el Tratado de Libre Comercio entre el país y la Unión Europea, vigente desde el año 2000, que han convertido a la UE en el tercer socio comercial de México y el segundo inversionista, apuntó. El consejero Económico y Comercial de la Embajada de España en México reiteró que las empresas andaluzas pueden encontrar oportunidades de negocio en sectores como las telecomunicaciones, digitalización, ciberseguridad, minería, aeronáutica, industria alimentaria y servicios. Finalizada la exposición de Pastor, comenzaron las presentaciones por parte de las firmas participantes que explicaron su actividad en el mercado mexicano, así como sus retos futuros o alcanzados durante sus años de implantación. Además, las firmas de la comunidad tuvieron la oportunidad de exponer sus principales objetivos, así como buscar relaciones entre todos los participantes. En este punto, Extenda envió los datos de contactos a todos los presentes, de forma que se obtuviese el carácter de ‘networking’ al completo, para que pudiesen establecer relaciones de cara al futuro y completar el proceso de sinergia. REPRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES Las 35 empresas que han participado en la jornada han supuesto una nutrida representación de los principales sectores productivos de Andalucía, como agroindustria, energía, construcción, ingeniería, arquitectura, transporte, logística, moda, TIC o formación y enseñanza de idiomas. Un total de 28 de las empresas que han intervenido en la jornada son sevillanas (Chakray, Isotrol, Sabor andaluz, IMP Consultores, Pearpe, Hispatec, Cotagru, Inerco Consultoría México; Grupo San José, Bioagro, Management & Research, Ontier, Cruz Ortiz Arquitectos, MP Ascensores, Lamaignere, UG21, Typsa, Aceite de Anita, Aenor, Hispacold, AGQ Labs, Transitex, Abengoa, Uriel Reneweables, Ayesa, Ineco, Acciona y Grupo Suecom). Otras tres empresas eran malagueñas (Ediciones Daly, Mayoral, Aenfis); dos de Almería (Ritec y Wimu); una de Granada (Atarfil); y otra de Huelva (Jamones Tartessos). A ellas, se sumaron las firmas mexicanas Inbursa y Agromotriz. MÉXICO, TERCER MERCADO AMERICANO PARA ANDALUCÍA Las exportaciones andaluzas a México en los primeros once meses de 2021 alcanzaron los 232 millones de euros, cifra que supone un incremento del 40% respecto al mismo periodo del año anterior y registra una balanza comercial saneada, con un superávit de 57 millones de euros. Además, México copa casi la mitad de las ventas andaluzas a América Central y Caribe (el 45% de 518 millones de euros). Como tercer mercado americano de las ventas andaluzas, sólo por detrás de EE.UU. y Canadá, Andalucía exporta a México tanto productos agroalimentarios, como industriales. Así, en primer lugar se encuentra el aceite de oliva, con 60 millones de euros, el 25,7%, que dobla su cifra con un alza del 139%; seguido de plástico y sus manufacturas, con 19 millones, el 8,2% y un incremento del 31%; reactores nucleares y calderas, con 13,8 millones, el 6% y subida del 19,6%; cobre y sus manufacturas, con 11,5 millones, el 5% del total; y productos químicos orgánicos, con 11,2 millones, el 4,8% y un ascenso del 53%. Sevilla lidera las ventas, con 89 millones de euros en los once primeros meses de 2021, un 53% más que en el mismo periodo 2020; seguida de Granada, con 34 millones de euros, el 14,7%, que sube un 53%; Córdoba, con 31 millones, el 13,2% y un 0,7% más; Cádiz, con 23,6 millones, el 10,2% y un alza del 45%; Almería, con 16,5 millones, el 7,1%, que crece un 17,6%; Jaén, con 14,5 millones, el 6,3%, que sube un 44%; Málaga, con 13 millones, el 5,6% del total; y Huelva, con 11 millones, el 4,7%, que multiplica por seis su dato (con un 514% más). 