Sucesos Desmanteladas siete nuevas plantaciones de marihuana en el Quemadero de Almería miércoles 02 de febrero de 2022 , 10:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los registros se practicaron de manera simultánea, y se saldaron con la aprehensión de 1.271 plantas de marihuana, 6.155 euros en efectivo y una pistola del calibre 9 mm Agentes de la Policía Nacional en Almería han asestado un nuevo golpe policial al cultivo ilegal de marihuana en el interior de viviendas. Hay 11 personas detenidas en los siete registros llevados a cabo en la calle Barranco Bolas. Las informaciones que manejaba la Policía Nacional apuntaban a un ingente número de viviendas en el barrio del Quemadero de Almería, que estaban siendo destinadas por sus moradores al cultivo ilegal de marihuana. Las vigilancias confirmaron como en la calle Barranco Bolas siete inmuebles presentaban acometidas ilegales a la red eléctrica, y los usuarios de las mismas adoptaban medidas de seguridad extremas, al objeto de no ser detectadas las plantaciones ilegales. Siete registros y 11 personas detenidas Durante el operativo policial desplegado en la zona, medio centenar de agentes de la Policía Nacional en Almería procedieron al registro de las siete viviendas investigadas, arrestando primeramente a los 8 hombres y tres mujeres, todos ellos con vínculos familiares y con edades comprendidas entre los 20 y los 53 años de edad. Los registros se saldaron con la intervención de 1.271 plantas de marihuana, 6.155 euros en efectivo, una pistola del calibre 9 mm y siete cartuchos, una escopeta de aire comprimido, 14 sacos con cogollos de marihuana que arrojaron un peso de 57 kilos, 131 transformadores, 126 focos, 15 extractores, 3 filtros de aire y dos básculas de precisión. Los detenidos, que cuentan con un amplio historial delictivo y que ya habían sido arrestados con anterioridad por estar relacionados con el tráfico de drogas, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres de Almería, acusados de los delitos de defraudación de fluido eléctrico y contra la salud pública. Tres maneras de colaboración ciudadana contra el narcotráfico A través de la página web www.policia.es, dentro del menú de "Participación Ciudadana" y mediante un sencillo formulario, el internauta puede poner en conocimiento de la Policía Nacional la existencia de puntos de venta de droga, o simplemente dar a conocer la información al respecto de la que tenga conocimiento. A pesar de que la denuncia es anónima se recomienda dejar en la web los datos personales por si los agentes necesitan ampliar algún detalle. Utilizando el twitter con el hashtag #Tweetredada la Policía Nacional rastrea la red buscando informaciones anónimas relativas al tráfico de estupefacientes. O enviando un mail a [email protected], dónde las informaciones anónimas y confidenciales recibidas a través de este medio, son analizadas por especialistas en la lucha contra el narcotráfico, y canalizadas a través de las vías de investigación existentes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.