Economía Las exportaciones de bienes de consumo de Almería suponen el 11% de Andalucía viernes 04 de febrero de 2022 , 16:57h El delegado de la Junta de Andalucía en Madrid visita en IFEMA a las empresas andaluzas presentes en estas ferias de referencia de Moda, joyería, decoración, complementos y regalo La comunidad andaluza se encuentra exhibiendo esta semana su pujanza internacional en el sector de los bienes de consumo en IFEMA Madrid, donde se celebran del 2 al 6 de febrero las ferias internacionales referentes en España para esta industria, Intergift, Bisutex, Madridjoya y MOMAD. Concretamente, la singular oferta de Andalucía en los sectores del regalo y la decoración, la moda, los complementos y la joyería se encuentra representada por 77 firmas de esta industria que ha logrado un nuevo récord de exportaciones entre enero y noviembre de 2021 de 1.158 millones de euros. El delegado de la Junta de Andalucía en Madrid, Vicente Azpitarte, se ha desplazado hasta IFEMA Madrid para visitar a las empresas andaluzas participantes en estas ferias, en las que este año gozan de una presencia destacada en virtud del acuerdo que la entidad organizadora ha firmado con Extenda- Andalucía Exportación e Inversión Extranjera. Según ha explicado, gracias a este acuerdo “se logra aumentar la visibilidad de la Marca Andalucía en un escaparate único, potenciar la imagen de las firmas de la comunidad, atraer un mayor número de visitantes internacionales a los stands y hacer un marketing eficiente”. Para Azpitarte, la importancia de estas citas para la industria de consumo de Andalucía es “máxima, sobre todo ahora que volvemos a tener un espacio no virtual donde presentar nuestros diseños de calidad”. En este sentido, ha incidido en que el de los bienes de consumo “es un sector muy potente por su gran vitalidad en los mercados internacionales y su importancia para la reactivación del negocio internacional de las empresas andaluzas”. Así, ha apuntado que las exportaciones de bienes de consumo han crecido un 15,7% interanual hasta los 1.158 millones entre enero y noviembre de este año, lo que supone su cifra récord para este periodo. “Actualmente mercados como el americano o el europeo son los que más están aportando al fuerte crecimiento de las ventas. Y Asia, que también está creciendo y ya es nuestro segundo mercado tras Europa, es actualmente un área prioritaria para la diversificación de nuestro comercio exterior”, ha señalado. Estas cuatro citas, Intergift, Bisutex, MadridJoya y MOMAD se celebran conjuntamente y son claves para la presentación de las colecciones que surtirán las tiendas la próxima temporada. Concretamente, esta edición de enero es fundamental para la exhibición de las novedades enfocadas a las colecciones de primavera/verano 2022 y otoño/invierno del 2022-23 en textil, moda y calzado, tanto ante el comercio especializado como las grandes superficies o el amplio espectro profesional de diseñadores, estilistas y prescriptores de tendencias de moda que acuden a estos salones. Estos importantes certámenes de bienes de consumo celebran cada año dos ediciones, una en febrero y otra en septiembre, adaptándose a cada temporada y tendencias presentes en la industria del textil, moda y calzado, así como el sector decoración, la joyería y bisutería. Acuerdo de colaboración con Extenda Extenda y las ferias Intergift, Bisutex, MadridJoya y MOMAD han alcanzado un acuerdo de colaboración en esta edición dirigido a dar mayor visibilidad a las firmas andaluzas en estas cuatro convocatorias tan relevantes para los sectores de la decoración, el regalo, la bisutería y los complementos, la joyería y relojería, la moda y el calzado. Además, en esta edición, todos los profesionales que participen de manera presencial en las distintas ferias también contarán con el acceso a la plataforma digital LIVE Connect, un espacio de networking y promoción donde establecer contactos y oportunidades de negocio entre los diferentes sectores de decoración, regalo, bisutería, complementos, joyería y moda para generar contactos y oportunidades de negocio Con este acuerdo, Extenda demuestra su gran compromiso con la activación económica y la prospección internacional andaluza, potenciando la imagen de las marcas andaluzas, su venta y promoción en los mercados internacionales. Representación andaluza Andalucía se confirma como referente nacional en el sector de los bienes de consumo con la participación de más de 70 empresas andaluzas en las diferentes ferias celebradas en IFEMA Madrid. Concretamente, 19 empresas de la comunidad mostrarán en MadridJoya sus diseños en la industria de la joyería, relojería y orfebrería. Junto a ellas, 14 firmas andaluzas propondrán lo último en el sector del regalo, la decoración, así como en edición textil, papeles pintados, tapicerías, alfombras y moquetas en el marco de Intergift; mientras que en Bisutex, 20 marcas presentarán las nuevas colecciones en bisutería y complementos. Por último, en MOMAD serán 24 las empresas de la región las que presentarán las colecciones de primavera/verano 2022 y otoño/invierno del 2022-23 en textil, moda y calzado. Las tendencias en joyería en MadridJoya Madrid Joya, Salón Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencias, ha acogido las últimas novedades en alta joyería, piezas de líneas casual y de moda, relojería y platería. A la muestra acuden del 3 al 6 de febrero 19 empresas de Andalucía, la mayoría de ellas proceden de Córdoba (Condevera, Dimas Precious Stones, Nosoloenplata, Obrero Joyeros, Progold, 300 Kilos Joyeros, Achito Jewelry, CH Joyeros, Hijos de Alfonso Román, Hiper & Plata, Hnos. González Muñoz Joyeros, Innovaline, Manuel Ruso Jiménez, 750 Group, Rodolfo Serván Seguros, Sandra Collection y Vicente Manzano Calderón). También están presentes las firmas Lempicka by Gordillo de Cádiz y Talleres Victoria de Málaga. Decoración con sello andaluz en Intergift El Salón Internacional del Regalo y la Decoración, Intergift, es la cita comercial referente del sector en el territorio nacional, donde se presentan las novedades del regalo y la decoración para el hogar. En Intergift presentan sus diseños del 2 al 6 de febrero un total de 14 empresas andaluzas. La mayoría de ellas son de Málaga (Aguilar Málaga, Robin Ruth España, Sunso, Crisal Decoración, Majestic Garden, Exclusivas Camacho, GTT Group, By Ciucca y Tierra Viva). También acuden de Sevilla Guadarte, Ormo´s y Tapizados Doñana; y de Córdoba, CJM y Fokobu. Una veintena de firmas andaluzas en Bisutex El Salón Internacional de la Bisutería y Complementos-Bisutex, que se celebra en el pabellón 4 de Ifema y es la cita comercial referente del sector en España, ha reunido 270 empresas y marcas que han presentado sus nuevas colecciones a profesionales como retailers y dueños de establecimientos de moda y cadenas de distribución de todo el mundo. En el mismo participan del 3 al 6 de febrero 20 marcas andaluzas, que asisten desde Cádiz (Mi Touch y Trepille); Córdoba (Dorado e Hijos, Aragón Carmona, Estigma, Azzo Plata, Paraguas Doppler, Ivoire); Granada (Miguel Ángel Díaz Navarrete); Huelva (Morlote Alta Bisutería y Nacarelle); Málaga (Morgado Piel, Arte y raza; Moments Jewellery, Ssolo Complementos, One & One Collections y Suenia Zurich); y Sevilla (Chocolate Complementos y Begoña Torres Bisutería). La moda andaluza en MOMAD La Feria Momad, que tiene un creciente atractivo internacional, es la gran plataforma de negocio, moda y tendencias en España Entre los visitantes profesionales de más de una veintena de países destacaron los procedentes de Portugal, Francia e Italia. Esta feria está dirigida a las firmas del sector de la confección, los accesorios, el calzado y los servicios al punto de venta. De las 24 empresas andaluzas presentes en Momad del 4 al 6 de febrero diez proceden de Sevilla (Blanca Martín, Gloor, A&M, Seda y color, Cayma Closet, C.L.P., Alma Blanca, Meryfor, JVZ y Magnolia Kobus); cuatro son de Cádiz (Elisa Cortés,777 Designers, Addictive España y Kahyra Xkaret Sunset and Moon); una de Córdoba (Tayron´s); una de Huelva (Strena); dos de Granada (Flamenco Rosa y Natural Etnic by BK); y seis de Málaga (Bestseller, Carla Ruiz, One & One Collections, Pepaloves y Sensory Confort). Récord histórico en exportaciones de bienes de consumo Las exportaciones de bienes de consumo (moda, hábitat, ocio e industrias culturales) de Andalucía al mundo alcanzaron en los primeros once meses del año 2021 su mejor registro histórico para este periodo desde que existen datos homologables (1995), de 1.158 millones de euros, gracias a un crecimiento interanual del 15,7%. Los principales capítulos vendidos por la comunidad al mercado internacional dentro del sector fueron, por este orden, los muebles, con 168 millones, el 14,5% del total y un incremento interanual del 26,1%; los aceites esenciales, con 108 millones, el 9,3% y un aumento del 41%; y las manufacturas de cuero, con 104 millones, el 9% y un crecimiento del 32%. También destacan las ventas de las prendas y complementos de vestir de punto, con 96 millones en ventas entre enero y noviembre, que representan el 8,3% del total y suben un 4,1% interanual; las prendas y complementos de vestir que no están confeccionados en punto, con 85 millones, el 7,3%, que bajan un 14,6%; el algodón, con 84 millones, el 7,2% y un aumento del 53%; y las perlas finas, con 78 millones, el 6,7% y un descenso del 16,4%. Sevilla lidera y Jaén ostenta el mayor crecimiento La principal provincia exportadora de bienes de consumo de enero a noviembre de 2021 y la segunda donde más crecieron las ventas fue Sevilla, con 314 millones exportados, que suponen el 27,1% del total y un aumento interanual del 50%. Le siguen Málaga, con 277 millones, el 23,9% y una bajada del 5,4%; y Cádiz, con 171 millones, el 14,8% y un alza del 5%. Como cuarta exportadora de la industria se sitúa Córdoba, con 141 millones, el 12,2% y aumento del 28,6%; seguida de Almería, con 126 millones, el 10,9% y una subida del 15,3%; Jaén, con 53 millones, el 4,6% y el mayor crecimiento en este periodo, del 62%; y Huelva, con 26,4 millones, el 2,3% y alza del 21,9%. Importantes crecimientos en Asia y América Aunque Europa copa el 70% de las ventas de bienes de consumo que realizó Andalucía de enero a noviembre de 2021, América es ya el segundo continente en crecimiento (24,9%) y en Asia las exportaciones avanzan 8,2% lo que aporta diversificación geográfica a las exportaciones. De este modo el primer mercado internacional para la comunidad en el ámbito de los bienes de consumo es Francia, con 252 millones, el 21,8% del total, que es también el que más crece de los diez primeros entre enero y noviembre, un 66% interanual. Le siguen Portugal, con 113 millones, el 9,8% y un aumento del 11,9%; e Italia, con 109 millones, el 9,4% y un descenso del 5,5%. En cuarto lugar, se encuentra un mercado africano, Marruecos, con ventas por 69 millones, el 6% y bajada del 3%; seguido de Alemania, con 59 millones (5,1%) y subida del 27,3%; Estados Unidos, con 52 millones (4,5%) y crecimiento del 31%; Reino Unido, con 39 millones (3,4%) y caída del 22,9%; Bangladesh, con 29,3 millones (2,5%) y el segundo crecimiento más alto, del 65,9%; y Polonia, con 26,4 millones (2,3%) y alza del 20,5%.

