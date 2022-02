Capital La ocupación hotelera crece 20 puntos en enero viernes 04 de febrero de 2022 , 16:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El campo de golf registra su mejor inicio de año de la serie histórica La ciudad de Almería continúa la tendencia de crecimiento en la llegada de turistas y ha comenzado el año con un incremento de 20 puntos en la ocupación hotelera durante el mes de enero. La ocupación media se ha situado en el 53 por ciento, frente al 33 por ciento que se registró en el mismo período del pasado año 2021. El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha valorado los datos “muy positivamente porque muestran una clara recuperación, lo que también repercute directamente en la actividad comercial y hostelera de la ciudad”. Asimismo, ha hecho hincapié en que “las perspectivas para este año son muy esperanzadoras y vamos a seguir potenciando nuestra oferta con el objetivo de consolidar esas buenas cifras”. El aumento de la ocupación hotelera ha ido acompañado de un importante crecimiento en la atención a turistas. La Oficina Municipal de Turismo ha recibido a 1.141 personas en este primer mes, lo que supone triplicar la cifra de 369 visitantes que hubo en enero de 2021. Cabe destacar que 2 de cada 3 personas atendidas son turistas de origen nacional. Por otra parte, esa tendencia al alza se ha extendido al campo municipal Alborán Golf de El Toyo, que ha logrado el mejor mes de enero de toda la serie histórica. Las salidas han ascendido a 4.320, un 38% más que en el mismo período de 2021, cuando se registraron 3.116. En definitiva, los datos reafirman la evolución que ya se produjo durante el otoño con un crecimiento generalizado en ocupación hotelera, atención en la Oficina de Turismo y actividad en el campo de golf. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

