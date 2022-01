Almería Las FFCCSE imparten 127 charlas en colegios sobre acoso o violencia de género jueves 20 de enero de 2022 , 16:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Subdelegación ha celebrado hoy la reunión para evaluar el desarrollo del Plan Director en el primer trimestre del curso escolar 2021/2022 La Subdelegación del Gobierno en Almería ha acogido esta mañana la reunión de la comisión provincial del ‘Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros educativos y sus entornos’. Esta comisión, presidida por el subdelegado del Gobierno, está integrada por representantes de la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Guardia Civil y Policía Nacional. El Plan director tiene como objetivo responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y adolescentes en colegios, institutos y entornos escolares, favoreciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar. Para ello se pone a disposición de los responsables de la comunidad educativa, equipos directivos, orientadores escolares, personal docente y AMPAs, los conocimientos técnicos y la colaboración de expertos policiales para la prevención, detección y solución de los eventuales episodios de violencia, acoso u otros actos delictivos que puedan producirse en este entorno y que afecten a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso educativo: alumnado, profesorado y familias. En esta reunión se ha abordado el desarrollo de las actividades del Plan Director en los tres primeros meses del curso 2021/2022. Hasta la fecha, las fuerzas y cuerpos de seguridad han recibido 196 solicitudes de participación -167 procedentes de centros educativos y 29 desde AMPAs-, de las que se han satisfecho 127. Este es, por ahora, el total de charlas que han dado tanto policías como guardias civiles en los centros educativos de Almería a lo largo del primer trimestre del curso. De ellas, 40 han tratado el acoso escolar, 54 se han referido a los riesgos que pueden correr los menores con el uso de Internet y de aplicaciones móviles y 31 han abordado la violencia de género en edades tempranas y cómo reconocer la violencia de control que se da en algunas parejas adolescentes. Por otra parte, en lo que va de curso, las fuerzas y cuerpos de seguridad han realizado 931 actuaciones de vigilancia en centros educativos y han mantenido 85 reuniones con personal docente. El plazo para la presentación de solicitudes para nuevas charlas del Plan Director estará abierto hasta el próximo 7 de febrero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

