Almería Ampliar Las fundaciones BNI e Isabel Enrique Díaz suman esfuerzos por los niños en exclusión social miércoles 23 de noviembre de 2022 , 13:11h Impulsan una campaña de recogida de alimentos infantiles y juguetes que verá sus frutos durante el partido de URA Rugby 'Pequeños pasos, grandes cambios'. Bajo ese pensamiento común la Fundación de BNI, Business Network International, el 'departamento' de la red de negocios más importante del mundo, dedicado en exclusiva a la ayuda social de los niños más desfavorecidos, y la Fundación Isabel Enrique Díaz, donde creen en las personas, se han unido por una causa común y han firmado un acuerdo de colaboración para sumar fuerzas. Han puesto en marcha una recogida de alimentos infantiles y juguetes para niños y niñas en riesgo de exclusión social. Ambas fundaciones convocan a todos los que deseen colaborar con esta obra social, que mira a una época tan entrañable del año como es la Navidad en la que más que nunca a ningún niño debe faltar una sonrisa, a que asistan el próximo domingo, 27 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas, donde la Unión de Rugby de Almería disputará un partido enfrentándose al equipo Alcobendas Rugby llevando su donación; alimento infantil o juguete. Desde la propia Fundación BNI, a través de sus representantes en Almería, los directores ejecutivos de BNI Almería Álvaro Castro y Martín Zapata, animan a todos los almerienses a sumarse a esta noble causa y recuerdan que "la ayuda social de nuestra Fundación está orientada a ayudar a niños y a la educación infantil. Pedimos la colaboración de todos los que deseen ayudar en esta recogida de juguetes para niños de exclusión social". "Desde la Fundación BNI apoyamos todos los proyectos que impliquen ayudar a los niños y en este caso colaboramos con la Fundación Isabel Enrique Díaz poniendo nuestro pequeño granito de arena: tanto poniendo nuestros recursos económicos como logísticos a fin de recaudar lo máximo posible". Así, para quienes deseen colaborar, pero no puedan hacerlo acudiendo al Estadio juan Rojas este domingo 27 de noviembre, pueden realizar sus donaciones a través del número de cuenta bancario: ES45 2100 0639 0402 0076 2374, indicando en el concepto "BNI ALMERÍA". Por su parte, desde la Fundación Isabel Enrique Díaz, desde donde impulsan el desarrollo y bienestar de las personas menos favorecidas de la sociedad. "Y desde donde queremos cambiar el evidente olvido social que sufren, apoyándolas en todos los niveles que se requiera", explica Luis García Enrique, impulsor de la iniciativa y presidente de la Fundación. Del mismo modo, ha querido aprovechar la oportunidad de agradecer a BNI Almería y a su Fundación "por sumarse a nuestro proyecto de recogida de alimentos infantiles y juguetes, en el estadio Juan Rojas, el próximo domingo día 27 de noviembre. Gracias a los directores ejecutivos Martin Zapata y Álvaro Castro por su apoyo incondicional" Cabe recordar que BNI nace con un único objetivo: ayudar. De ahí su lema: 'Givers Gain', (los que dan recibirán). Desde su nacimiento, BNI cuenta con más de 280.000 miembros en más de 70 países, los cuales están haciendo negocios entre sí constantemente gracias a la plataforma BNI Connect. A través de la misma, permite a los empresarios y profesionales independientes que forman parte de los equipos de networking registrar de forma fehaciente cada una de las oportunidades y negocios concretados gracias a la red de contactos y así poder medir los resultados obtenidos. En la provincia hay cuatro grupos activos BNI y dos más en formación. Los resultados que BNI da a sus miembros es la evidencia que dar y recibir referencias de negocios sin esperar nada a cambio es el camino al éxito.

