Almería

La Coordinadora Feminista anuncia su lema para el 25N: "Ni una menos entre nosotras"

miércoles 23 de noviembre de 2022

Los días 24 y 25 de noviembre se vuelven a tomar las calles de Almería por el 25N, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra anualmente para denunciar y visibilizar las violencias que se ejercen sobre las mujeres en todo el mundo y generar conciencia feminista frente a las violencias machistas. Como cada año, la Coordinadora del Movimiento Feminista de Almería, que aglutina a distintos colectivos y asociaciones feministas almerienses, vuelve a convocar a la ciudadanía para que participe activamente en las manifestaciones con motivo del 25N. La nota de prensa difundida por la Coordinadora se titula "2N: Todas contamos. Ni una menos entre nosotras". Como actividad previa, el jueves 24N, la Coordinadora anima a participar en el “Recorrido Combativo” para "Tomar las calles contra las violencias machistas", donde “Acudiremos vestidas de negro, con capuchas y con velas o luces, y realizaremos un recorrido por las principales calles de la ciudad”. Comenzará a las 20.00 h desde la Plaza del Educador y terminará en la Escuela de Artes en la Plaza Pablo Cazard. El viernes 25N la manifestación partirá desde la Puerta de Purchena a las 20.00 h, terminando en las Almadrabillas, donde se leerá un manifiesto. El movimiento feminista llama a participar en la manifestación ante esta lacra que este año 2022 ha dejado a 38 mujeres asesinadas en España, 10 de ellas en Andalucía, 1.171 desde 2003 cuando se iniciaron los registros de asesinatos por violencias machistas. Según el listado de feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres de la web feminicidios.net el dato asciende a 76 en lo que va de año 2022. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

